Kráska z Avataru Zoe Saldana se zasnoubila

Rodačka z New Jersey hodlá vstoupit do manželství se svým dlouholetým partnerem Keithem Brittonem, hercem a výkonným ředitelem společnosti My Fashion Database.

Dvojice tvoří pár již dlouhých deset let. Kdy a kde by se měla svatba odehrát, mluvčí Mantoosh neprozradil.

Zoe Saldana ve snímku Star Trek

Herečku Zoe Saldana mohou diváci znát z filmů Star Trek či Piráti z Karibiku, připomíná portál Pravda.sk.

Brzy se brunetka, jejíž rodiče pocházejí z Dominikánské republiky a Portorika, představí ve snímku Chmatáci, jehož premiéra je v Česku naplánována na 21. října.