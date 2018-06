Kráska Eva Mendesová je příšerná kuchařka, problémy jí dělá i čaj

Sedmatřicetiletá herečka se stravuje zásadně jen prostřednictvím donáškové služby nebo v restauracích. Žádného z mužů se nikdy nesnažila ohromit vařením, protože v kuchyni je příšerná. Devět let žije s Georgem Augustem, který od ní žádné kuchařské výkony nečeká.

Herečka Eva Mendesová v kalendáři firmy Campari pro rok 2008

"Otevřu lednici a vůbec nevím, jak se mám z bodu A dostat do bodu B. Nechci začít vařit, protože se cítím divně, ale v určitém věku se člověk musí naučit, jak se sám zajistit. My si necháváme jídlo posílat domů třikrát týdně a zbytek dní chodíme jíst ven. Je to trapné," přiznala.

Přesto i ona pořádá občas doma večírky. Na catering si ale vždycky někoho najme. "Některé mé kamarádky vaří, ale já ne. Já prostě jen upravím prostředí. Mou výsadou je květinové aranžmá," prozradila.