Kráska dala přednost tretrám před modelingem

Stojíme na prahu Nového roku a nového milénia. Lidé do něj vstupují s nejrůznějšími předsevzetími. Jaké si dává čtvrtkařka Olympu Praha?

"Řada lidí si slibuje, že z osobního života odstraní špatné věci - přestane kouřit, omezí pití alkoholu atd. Něco podobného mi nehrozí. Věřím, že následující rok bude pro mě ve všech směrech lepší. Jsem životní optimistka a umím se radovat z maličkostí."



Jste pověrčivá?

"Nejsem. Znám spoustu atletek vyznávajících různé předstartovní rituály a spoléhajících na magickou moc talismanů. Když jsem byla mladší, snažila jsem se odhadnout čas podle startovního čísla, ale postupně člověk přijde na to, že hlavně záleží na tom, co má natrénováno."



Co vám v poslední době udělalo v životě největší radost?

"Tři čtvrtě roku jsem byla sama. Teď mám přítele, který mě má rád, drží mi palce, myslí na mne. Pro mě je to nádherný pocit. Vím, že nejsem na světě sama."



Co na něj prozradíte?

"Raději nic."



Mohl by se v něčem polepšit?

"Špičkuje přibližně tímto způsobem - No, desáté místo na olympiádě není nic moc. Než přivezeš medaili, tak to si ještě počkám… Vím, že to nemyslí úplně vážně. Jeho způsob škádlení a průpovídky mi před některými lidmi vadí. Dělám, jakoby se mě to vůbec netýkalo, ale hladina adrenalinu mi prudce stoupne. Asi mám v rodině nějaké italské předky. Pak to vypadá, jako když bouchne papiňák. Podobné situace jsem se ještě nenaučila zvládat."



Nechtěla jste se stát manekýnkou nebo modelkou?

"Ne, běhající modelka, to by bylo hodně silné kafe. Obě věci rozhodně nejde dělat najednou. Mám blíže ke sportu, kde svůj výkon můžu daleko víc ovlivnit."



V uplynulém roce bylo osmnáct českých sportovců pozitivně testováno pro nedovolené požití zakázaných látek. Nemáte z dopingových komisařů obavy?

"Nikdy jsem nevěřila výrokům, že nedovolená látka se do těla pozitivně testovaného sportovce dostala ze zubní pasty, nebo že mu někdo něco podstrčil do jídla. Jsem zastáncem čistého sportu."



Umíte hospodařit s penězi?

"Zastávám názor, že bych měla být rozmazlována a hýčkána. Ráda chodím dobře oblékaná. Upřednostňuji značkové oblečení a to není zrovna levná záležitost. Nedávno můj přítel prohlásil, že mu není jasné, zda je mě lepší šatit nebo živit. Asi to budou velmi vyrovnané položky. Jsem štíhlá, ale spořádat 400 gramový steak mi nedělá problémy, včetně předkrmu a zákusku."