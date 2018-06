Kráse nohou svědčí led

Satin.ice je první elektrický přístroj, jehož část se ukládá jako ovoce do mrazáku.

Ta je ovšem dosti drahá, zejména na větších plochách, a tak zůstává jako účinný způsob hlavně epilace elektrickými strojky. "Opakovaným odstraňováním chloupky ztrácejí svou regenerační schopnost," tvrdí dermatoložka Yvonne Bergerová z Ústavu lékařské kosmetiky. "Chloupky rostou stále slabší a některé se už vůbec neobjeví, protože při epilaci dochází k vytržení vlasové cibulky." A u, to bolí, napadne každého při takové větě. I na to má doktorka Bergerová dobrý tip: "Jde o starou zkušenost. Když si potřete kůži ledem, aby její teplota klesla asi na 21 stupňů Celsia, dojde k určitému znecitlivění. Pak epilace nebolí." Představa, že si bude někdo před epilací obkládat nohy ledem, je asi trochu neskutečná, ale hlavně zbytečná. Poslední typ epilátoru má totiž svůj vlastní "led". Je vybaven takzvaným ochlazovačem pokožky, který se ukládá v ochranném pouzdře do mrazáku. Teprve v okamžiku, kdy ho budete chtít použít, ho vyjmete a přidáte k epilátoru jako baterii do svítilny. Pokožka je tak nejdříve ochlazena na požadovanou teplotu a teprve pak se k ní "přiblíží" 21 rotujících kotoučků v epilační hlavě.