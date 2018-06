Krasavec Matthew McConaughey bude poprvé tátou!

"Už tři měsíce jí roste v bříšku, má se k životu a vypadá zdravě. Jsme tohoto zázraku zrození a Božího daru plní, jsme z něho nadšení a moc se těšíme na dobrodružství, která přijdou s výchovou dítěte, být matkou a otcem, vést jeho nebo ji životem," vyznala se osmatřicetiletá hollywoodská hvězda pyšnící se titulem Nejvíc sexy muž roku 2005.

"Přejte nám to nejlepší, myslete na nás ve svých modlitbách a Bůh žehnej vývoji. Děkuji vám, že fandíte mně a mojí práci a nyní i této nové a zázračné kapitole mého života, ve které se budu já, Camila i naše dítě snažit žít co nejlépe," napsal Matthew ve svém emocionálním dopisu fanouškům.

McConaughey potkal čtyřiadvacetiletou Alvesovou, která pracuje jako modelka, více než před rokem. Od té doby jsou nerozlučným párem, oba například milují oceán a surfování. Alvesová herce doprovázela na všechna natáčení, od Austrálie po Bahamy.

Matthew McConaughey je známý hlavně z romantických komedií jako Jak ztratit kluka v deseti dnech nebo Lemra líná. Přátelí se s mnoha svými kolegy - hlavně s těmi, kteří milují sport jako on. Na svá proslulá běhání, která absolvuje zásadně bez trička, tak bere třeba Jakea Gyllenhaala nebo cyklistu Lance Armstronga. Jejich přátelství bylo v jedné chvíli tak intenzivní, že si lidé začali šuškat o romantickém vzplanutí. "Zkusili jsme to. Nebylo to pro nás," komentoval tyto zvěsti ironicky McConaughey v roce 2006.

V minulosti například chodil s herečkami Penélope Cruzovou nebo Sandrou Bullockovou.