Krása vyvolala v Nigérii nenávist

Kateřina Smržová, která se zúčastní londýnského finále, přijde do iDNES na on-line rozhovor 11. 12.

Muž vleče zbytky ohořelého těla v nigérijském městě Kaduna, které zasáhly nepokoje kvůli soutěži Miss World. (22. listopadu 2002)

Ze soutěžících by si vybral i prorok Mohamed." Tento výrok nigerijského deníku This Day stačil k tomu, aby se letošní ročník soutěže MISS WORLD stal krvavým dramatem.Startovním výstřelem ke krveprolití byly výroky o tom, že prorok Mohamed by mohl schválit soutěž Miss World a že by si možná přál pojmout za ženu jednu z královen krásy. Uvedená slova pocházela z pera Isiomy Danielové, módní editorky nigerijského deníku This Day.Na sklonku svatého muslimského měsíce ramadánu mohla těžko padnout méně kontroverzní tvrzení. Davy rozvášněných muslimů vyzbrojených holemi a noži vyrazily do ulic města Kaduna na severu země. Podobný scénář se opakoval i v hlavním městě Abuja. Krvavé řádění zastavily až vládní oddíly.Ještě předtím však padlo rozhodnutí zachránit výkvět světové krásy a všechny miss či vicemiss odletěly pod dohledem vojáků do Británie. Velké finále se tak uskuteční v Londýně 7. prosince, tedy ve stejném termínu, jaký byl naplánován v Nigérii.Yasmin Alibhajová Brownová, komentátorka britského listu Independent, zarytá odpůrkyně soutěží královen krásy, atakovala nigerijský debakl slovy: Mysleli jsme si, že jsme se Miss World zbavili už před mnoha lety. Jenže jsme ji stejně jako další zlo, například jaderný odpad a tabák, prostě exportovali do třetího světa a měli jsme za to, že tamní lidé nejsou dost silní na to, aby protestovali tak jako my.Na oceňování lidských bytostí je prostě něco strašně špatného." Michelle Evansová, britská soutěžící v Miss World, samozřejmě nesouhlasila. Vybraly jsme si to. Jsme inteligentní. Procestovala jsem svět a vydělala jsem si peníze, je to profesionální záležitost," kontrovala úřadující ostrovní miss v rozhovoru pro BBC.Nigerijské odpůrce soutěže však nevyhnaly do ulic obavy o lidskou důstojnost manekýnek. To hlavní, co jim leželo na srdci, byla jejich víra.Varovné signály se objevovaly dlouho předtím, než se 12. listopadu sjely z celého světa do Nigérie účastnice Miss World. Sanusi Mohammed z nigerijské Jednoty muslimských mládežnických organizací už v září letošního roku sliboval rozhodné kroky.Soutěž je jen pokusem nepřátel islámu o destabilizaci náboženství a muslimové by měli učinit vše, aby ochránili svoje vyznání," prohlásil Sanusi Mohammed. V této atmosféře nemohl bonmot" v listu This Day působit jinak než jako hořící sirka hozená do nádrže plné leteckého petroleje.Výbuchy násilí neutišily ani opakované omluvy na první straně deníku a nad autorkou kontroverzních výroků se nyní snáší stín smrti. K absolutnímu trestu ji tento týden odsoudila muslimská rada nigerijského státu Zamfara.Jde o osudovou fatvu ne nepodobnou té, jaké se za urážky islámu dostalo spisovateli Salmanu Rushdiemu. Isioma Danielová se pro jistotu tiše vytratila a našla azyl v USA.Je také s podivem, že organizátoři soutěže, kteří si nad oběťmi myjí ruce a odmítají jakoukoli odpovědnost za krveprolití, dali souhlas s tím, aby klání hostila právě neklidná západoafrická země. Přestože první Afričankou tmavé pleti je právě úřadující Miss World Nigerijka Agbani Daregová, západní showbyznys a černý kontinent si nepadly do náručí na tom správném místě.Bývalý nigerijský režim diktátora Sani Abachi popravil v roce 1995 přes ostré protesty světové veřejnosti spisovatele a ekologického aktivistu Kena Saro-Wiwu jen za to, že svým dílem a veřejným vystupováním protestoval proti bezohlednému počínání naftařských koncernů v jeho vlastní zemi.O čtyři roky později byl v demokratických volbách zvolen prezident Olusegun Obasanjo. Politické uvolnění však odhalilo značné náboženské napětí, které dlouho a tiše vřelo v tlakovém hrnci nesmlouvavé vojenské junty. Některé regiony na severu Nigérie přijaly islámské právo šaríja a jejich představitelé začali s jeho prosazováním velmi zostra.Letos v létě byla k trestu smrti ukamenováním odsouzena Amina Lawalová za to, že porodila nemanželské dítě. Osud třicetileté matky byl v souvislosti s Miss World široce diskutován a některé účastnice včetně miss Francie, Dánska, Norska a Pobřeží slonoviny se na protest proti nehumánnímu ortelu odmítly soutěže zúčastnit.Rozsáhlejšímu skandálu zabránilo rozhodné ujištění nigerijské federální vlády, že středověkou exekuci nepovolí nejvyšší odvolací soud. Skandál kolem Lawalové však přikryly krvavé stopy z Kaduny a Abuje.Odpovědní nigerijští činitelé teď budou zbytek světa těžko přesvědčovat o tom, že by se finálová utkání světového poháru ve fotbale v roce 2010 měla hrát právě v jejich zemi.