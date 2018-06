Krása vynikla, rozum naopak

Večer ale svůj účel splnil. Tváří Taizy pro příští rok se stala pětadvacetiletá Eva Veveričíková z Bratislavy (177/87-63-90), porota, v níž mimo jiné zasedla také Adriana Sklenaříková či Kateřina Brožová, ji vybrala z dvaceti finalistek. Potud účel. Ostatní měla být ten večer víceméně zábava a show.

Nejtrapnější: byly odpovědi dívek na otázku moderátora, jaké tři věci by si s sebou vzaly na pustý ostrov. "Psa, přítele, knihu...svýho medvídka - už i zkušený Šíp vlastním uším nevěřil.

Největší překvapení: Přijeli, zazpívali a odešli - skupina Boney M a taky ruské holky - Tatu. Když už, zvou si jiní čeští pořadatelé vzácné hosty do Prahy na samostatné celovečerní koncerty, Taiza na jednu - dvě písničky.

Nejlepší byla zpěvačka Bára Basiková. V kostýmu z muzikálu Kleopatra zazpívala na závěr píseň Královnou jsem já. A byla jí.

Nejpůvabnější, i když nachlazenou ženou večera, byla jedenatřicetiletá topmodelka Adriana Sklenaříková. Zkušenosti a profesionalita v oblékání, účesu i vyrovnanost a spokojenost v chování, se nezapře.

Nejméně k poznání: Jednu píseň ze svého alba zazpívala Kateřina Brožová. Ne že by na jevišti nějak řádila, ale tolik temperamentu by v ní běžný televizní divák stejně nehledal. Zvlnila i vlasy a zapomněla na roli upejpavé naivky.

Nejnepříjemnější: Režisér TV Prima, který sbevědomě, bez jakýchkoliv skrupulí dirigoval publikum na začátku, protože potřeboval "natočit potlesk".

Nejhorší: Sál Veletržního paláce je neútulná studená hala, zezadu táhlo na nohy, k jídlu byly k dostání jen chlebíčky, o nápojích nemluvě. Co se na pódiu odehrávalo, viděly jen první řady, ostatní hosté sledovali obrazovky, případně listovali výpravným katalogem s fotografiemi dívek od dvorního fotografa Roberta Vana...A to by všechno koneckonců mohli i doma - až bude TV Prima vysílat sestřih.