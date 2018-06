Krása prochází žaludkem

Proč drží lidé dietu?

(průzkum university J.Hopkinse) 67 % aby byli zdravější

21% aby lépe vypadali

6% aby si vylepšili milostný život

3% nevědí

Triky pro štíhlou krásu Některé nejmodernější zásady pro udržení štíhlé linie by ještě naše babičky či matky považovaly za úchylné, dnes se veřejně propagují. Tak třeba:



* Pijte vodu s ledem - tělo spálí až 40 kalorií jenom tím, že přinutí metabolismus vodu zahřát.



* Nedojídejte, když nemáte chuť - zbytkům je lépe v koši než v přecpaném žaludku.



* Štípejte se do ucha, ztratíte chuť k jídlu - rada reflexologů, která působí jen tehdy, když se strefíte do správné ho místa na přední části ucha - nutné vyzkoušet.



* Kupujte nezdravé, ale oblíbené dobroty v co nejmenším balení, i když je dražší.



* Pořiďte si tmavé nádobí z černých nebo tmavomodrých talířů sní člověk méně.

Herečky, zpěvačky, modelky. Každé kilo navíc jim nejen kazí náladu, ale hlavně boří plány na dobrý výdělek. Proto mají na udržení stabilní váhy celé vyhotovené strategie. "Nejdůležitější je znát svá slabá místa a najít na ně správný lék," říká Cindy Crawfordová. Té stačí se chvíli nehlídat, a hned se jí začne nebezpečně zaoblovat zadeček: "Vyhýbám se mléčným výrobkům," prozrazuje svůj recept. Claudia Schifferová si musela vybrat, zda tvrdě cvičit, nebo dodržovat dietu, aby zůstala jako proutek. Vybrala si to druhé.Dopoledne jí pouze ovoce a večeří salát s dušenou zeleninou. Během dne si přihýbá z lahve rajčatové štávy a mlsá modré hrozny. Horší je, když má modelka ráda maso Linda Evangelista tuhle slabůstku řeší sem tam hamburgerovým hříchem. Čím dál důležitější se vedle úpravy stravy stává celý životní styl. Slavným jej předepisují královsky placení odborníci, ti ostatní si recept na krásné tělo hledají nejčastěji podle časopisů. Do módy přichází alespoň jedna nová dieta ročně. To také odpovídá intervalu zděšení, že "se už zase nevejdu do plavek"."Poslouchám svoje tělo," říká Vladimír (45 let), "a to mi říká, že sádlo je pro mě lepší než margaríny a asi pět kilo nadváhy, které mám, mi naprosto vyhovuje." Jenže Vladimír je muž. Patrně jen málo dívek a žen by s ním do tečky souhlasilo. Štíhlé tělo je pro mnoho žen jakousi vstupenkou do virtuálního ráje. Tlustým štěstí nepřeje. Výsledek? Tak jako princezna Diana končily a končí v lékařské péči jako chorobně vychrtlé anorektičky a bulimičky.Je jich stále víc a nepomohl ani (vynucený naštvanými rodiči pod hrozbou soudu) krok firmy Mattel, která své panence Barbie rozšířila pas a naopak zmenšila poprsí, aby se tak slavný holčičí idol přiblížil reálné zdravé ženské postavě. "Dostala jsem k Vánocům novou bárbínu, a dala jsem jí mladší sestře ještě pod stromečkem," přiznává desetiletá Klára, "byla proti těm starým taková neforemná. A nepadly jí ostatní šatičky. Sestra jí taky hned naordinovala dietu a zakázala lentilky a čokoládu.""Myslím, že už jsem za život vyzkoušela tak ke třicítce diet," počítá pětatřicetiletá kadeřnice Lenka z Prahy. "Láká mě na nich ta výzva. Chci vyzkoušet sama sebe, jestli to dokážu. Diety jsou můj koníček. Tak jako někdo chce zdolat Mount Everest, já sama sebe zkouším z diet. Děti kroutí hlavou a manžel tvrdí, že jsem masochista. Mám radost, když se mi podaří o pár kilo zhubnout, ale stačí měsíc, a jsem zase na svém.Můžu tak znovu začít s nějakou jinou. Nejraději mám diety, které doporučují známé osobnosti. Kvůli Štefanu Margitovi jsem začala ráno pít černou kávu bez cukru. Nejdéle mi vydržela dělená strava Lenky Kořínkové. I když si manžel klepal na čelo, že pro rodinu vařím k večeři svíčkovou a sama zkoumám v tabulkách, co je "ze zahrádky" a co "ze chlíva". Lence prý dělená strava, kdy se zvlášť konzumují potraviny živočišného a rostlinného původu, učarovala kvůli její propracovanosti. Svou roli ale, jak přiznává, hrálo i společné křestní jméno s její propagátorkou."Žádnou dietu jsem ale nedržela déle než měsíc dva," prozrazuje na sebe Lenka, "pak jsem si řekla, jo, tohle zvládnu, a zase jsem si k televizi vzala pytlík brambůrků." Lenka má to štěstí, že diety drží spíš pro zábavu než z nutnosti.Ti, kterým je předepíše lékař, trpí před výlohou cukrárny rozhodně víc. Pro ně může být omezení jídelníčku otázkou celého života. Tak jako pro americkou modelku Cheryl Tiegsovou, která zůstala své profesi věrná i po padesátce, takže každé ráno stoupá na váhu, aby si ověřila, že stále při svých 177 centimetrech váží 65 kilogramů. Dietu pro zdraví i mladistvý vzhled jí naprogramoval špičkově placený expert. Snídani tvoří obilné lupínky, v poledne se může rozšoupnout nad grilovaným plátkem masa se zeleninou den uzavře už jen menší, lehkou porcí kuřete bez kůže či ryby se zeleninovou oblohou.Dieta ke krásnému tělu nestačí. Jde mnohem víc o celý životní styl, ne tolik o to, co jíst, ale spíše jak jíst. Tak třeba pomáhá nevynechávat žádné jídlo. Jíst v klidném prostředí, ne při televizi nebo při čtení novin. Na jídlo se musí člověk soustředit! Je zajímavé, kolik se stále traduje pověr a mýtů. Rozhodující roli v nich hraje kromě rodinných tradic televizní reklama. Mléko nejzdravějším nápojem? Kdepak, jde přece o postrach mnoha alergiků včetně dětí. Nebo takový souboj margarín versus máslo.Podle nejnovějších výzkumů vítězí máslo, které obsahuje (na rozdíl od některých zcela opačně působících margarínů) protirakovinné aprotivirové látky. Zdá se dokonce, že máslo může pomáhat v prevenci a léčení Alzheimerovy choroby. Zato, pravda, obsahuje cholesterol, asi 12 gramů v jedné polévkové lžíci. Jenže cholesterol je opět nebezpečný jen pro někoho a jen v určité formě. Není dokonce nutné se ani vyhýbat vejcím, pořádnou omeletu se zeleninou doporučují odborníci jako hlavní chod třeba i víckrát týdně.A podle výzkumu renomované American Cancer Society, která se zabývá výzkumem rakoviny, skupina aktivních žen, které dodržovaly dietu bohatou na zeleninu a vypily sklenku vína nebo piva k večeři po pět večerů v týdnu, zhubla v břišní krajině víc než abstinentky žijící stejným způsobem.Ostatně i Magda Vašáryová si v Postřižinách dopřávala pivečka bohatě, a zůstávala jako proutek. "V tomto případě však šlo o chemicky trochu jiný nápoj, než jsme jako pivo zvyklí konzumovat z lahví," upozorňuje odborník na bylinné a alkoholické nápoje Filip Jenč. "Tohle pivo plné zdravých enzymů, které nejde tolik na tloušťku, ale dodává tělu i vitamíny, mimochodem jak film připomíná, velmi prospěšné například vlasům, dnes můžeme ochutnat leda v malých pivovarech, dokud jim chemickými látkami neprodlouží trvanlivost."Průmysl zaměřený na hubnutí vydělává přes 40 miliard dolarů ročně - to je neuvěřitelných 1,52 bilionu korun. Každý lékař, který se chce zviditelnit, vymyslí vlastní dietu. Jakmile má stravovací systém svůj název, začne vypadat solidně. Přitom může stejně dobře působit třeba taková dieta Matky Terezy: čaj a nekvašený chléb třikrát denně, občas pro změnu hrst rýže se zeleninovým karí. To, co jedla celý život, aniž by o tom někde plamenně hovořila.Imunoložka Stanislava Bannasová vidí jako medicínsky nejzajímavější systém rozumné úpravy jídelníčku dietu podle krevních skupin. Stále pak přibývá lékařů, kteří brojí proti úzkostlivé vegetariánství, zvlášť když jsou v rodině malé děti. Ty může neodborně volená jednostranná strava nenapravitelně poškodit na celý život. Také delší půst není pro každého, při delším hladovění se snadno zatočí hlava, člověk může i omdlít. Makrobiotická strava zase skrývá nebezpečí ohromného množství plísní, které si přímo lebedí nejen třeba v burácích, ale také ve vločkách a obilninových výrobcích.