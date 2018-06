Krása je drahá, vzhled Anistonové stojí přes 200 tisíc měsíčně

Jennifer Anistonová v rozhovorech popsala, co všechno dělá pro svůj vzhled - jaké podstupuje procedury, jakou používá kosmetiku, kde a jak často cvičí.

Lifestylový server Shine zjistil ceny všech jejích zkrášlovacích procedur a spočítal, na kolik herečku její vzhled vyjde. Došel k neuvěřitelné částce v přepočtu 224 340 korun měsíčně, což je přes 7 tisíc korun denně.

Na pleť používá herečka širokou škálu přípravků od úplně nejlevnějších čisticích gelů po drahé denní krémy. K tomu chodí jednou měsíčně na kosmetiku. Podle Shine dohromady za péči o pleť utratí měsíčně v přepočtu 22 tisíc korun. "Chodím na laserovou terapii pro odstranění stařeckých skvrn a miluji chemický peeling. Je velmi intenzivní. Vypadáš potom asi týden jako popálená, ale za osm dní úplně spadne mrtvá kůže z obličeje," popsala Anistonová v show Conana O´Briana.

Další velkou položkou jsou její vlasy. O ně se stará populární hollywoodský kadeřník Chris McMillan. Za jedno ostříhání si účtuje 11 tisíc korun. Anistonové se ale jeho péče vyplatila. O vlasech Rachel Greenové v Přátelích se mluvilo a psalo všude. Dívky chtěly mít přesně takový účes a i v současnosti její vlasy sklízejí jen obdiv. Herečka si je nechává upravit zhruba každých šest týdnů.

Make-up od firmy, jejíž líčení měla na sobě při posledním focení, stojí 83 tisíc. To ovšem zahrnuje všechny položky od tužky na oči přes pudry, stíny až po řasenku. K tomu si jednou měsíčně nechává upravit řasy v salonu Soare, kde ošetření vyjde na 1 500 korun.

Ani bronzový odstín kůže nemá Anistonová přirozeně a dlouhé opalování na slunci nepřipadá v úvahu kvůli stárnutí buněk. Takže chodí na umělé opálení, které v jejím oblíbeném salonu v západním Hollywoodu vyjde na 800 korun a doporučuje se návštěva jednou za dva týdny.

Jennifer Anistonová Osobní trenérka Jennifer Anistonové Mandy Ingberová

Nejnákladnější jsou podle serveru Shine pro herečku hodiny jógy s osobní trenérkou Mandy Ingberovou, která k ní dochází třikrát týdně. Za jednu si účtuje přes 5 tisíc korun.

A to vše doplňuje výživová poradkyně, jejíž konzultace stojí 5 tisíc korun, a její pokrmy, které dodává už připravené, vyjdou na 7 tisíc korun každý týden.

Jennifer Anistonová se svou hvězdou na hollywoodském chodníku slávy

Do toho není započtena plastika nosu, kterou herečka podstoupila. Anistonová má jistě řadu z výše uvedených položek zdarma nebo se slevou za to, že udělá jmenovaným salonům reklamu. Ale kdo ví, jak by vypadala, kdyby si nemohla všechny tyto procedury dovolit. Jistě dobře, ale možná by statisíce žen jejího věku nezelenaly závistí nad fotkami zázračně nestárnoucí herečky.

VIDEO: Jennifer Aniston v show Davida Lettermana Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

.