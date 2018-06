Krampolová: po odsátí tuku změnila vizáž a je k nepoznání

Krásnější a mladší totiž musí být na veletrh krásy na pražském Výstavišti, na kterém představí úplný výsledek omlazovacího procesu. Návštěvníci budou moci posoudit, jak se její proměna v rámci propagační akce jedné známé pražské kliniky plastické chirurgie povedla. Po zásazích primáře Vlastimila Víška, který manželce slavného herce udělal operaci horních víček, lifting obličeje, liposukci břicha i nohou, jí klinika domluvila další péči, kterou svým klientkám poskytuje - rady v oblasti vizáže a šatníku.



Hana Krampolová před finální proměnou a po ní

Operace Přečtěte si, jaké zákroky Hana Krampolová podstoupila. - více zde

Poradkyní se jí v tomto směru stala známá stylistka, vizážistka a majitelka salonu krásy Claudie Marčeková. Její hlavní rada pro Hanu Krampolovou zněla: působit ležérně.

"Jiří Krampol je krásný šedivý sportovní chlap a jeho ženě by po jeho boku slušel ležérně elegantní styl. A protože jsem paní Hanku znala dosud jen z tisku, pozvala jsem si ji do salonu raději pár dní před veletrhem, to aby v den "D" vše stoprocentně klaplo," vysvětluje Marčeková proměnu nanečisto.



Z Hany Krampolové je nový člověk

Po třech hodinách hraní si s vlasy, s líčením i výběrem vhodného oblečení byla Hana Krampolová téměř k nepoznání. "Jsem moc spokojená, myslím, že se to celé moc povedlo. I když ještě nejsem úplně v pořádku a musím se ještě dozahojit, už teď se cítím o dost mladší. Za týden to bude zase o něco lepší. Jirkovi jsem se doma taky líbila, byl nadšený. A o to šlo především," říká šťastná Krampolová.

Jak se dělá krása? Claudie Marčeková popisuje, jak změnila Hanu Krampolovou k nepoznání. "Barvu vlasů jsme ponechaly, jen jsme zvolily studenější odstín blond a prosvětlení ofiny pomocí melíru. Vlasům jsme také upravily střih a trochu je zkrátily. Pokud jde o líčení, bylo potřeba sjednotit barvu pleti po všech zákrocích a zvýraznit oči. Paní Hance bych doporučila nepoužívat pastelové tóny a výrazné barvy očních stínů, držela bych se, být na jejím místě, spíše zemitých barev - černé, šedé a béžové. Celkový dojem musel působit zdravě, a tak jsme i rtěnku zvolily světlou. Důležité bylo nehrát si také vzhledem k jejímu věku na něco, co by ve výsledku vypadalo trapně. Nejdůležitější ovšem bylo, aby se cítila dobře, a to se alespoň podle jejího spokojeného výrazu povedlo," vysvětlila stylistka i vizážistka.

Líbí se vám proměna Hany Krampolové?