Krampolová je po plastikách, teď čeká na výsledky

Operace spodních i horních víček, lifting celého obličeje, liposukce břicha, stehen a kolen, to jsou zákroky, které Krampolová podstoupila během tří uplynulých týdnů. I když se v současné době hojí a na nohou má po zákroku stále ještě modřiny, efekt všech zákroků už je znát.

"Byla jsem se ukázat kamarádkám v butiku a říkaly, že jsem omládla. Trpěla jsem ale jako pes, jediné, co nebolelo, byla liposukce břicha. Mám ho teď krásně ploché a bez gramu tuku navíc, takové jsem neměla ani zamlada," líčí spokojená Krampolová.



Průběh liposukce

V současné době se ale ještě hojí, v noci se balí do stahovacího oblečku a těší se, až se "vyloupne" v dokonalou dámu. Čas má do 6. března, kdy se předvede v plné kráse na veletrhu World Beauty, kde se představí také jistá pražská klinika plastické chirurgie, která si právě manželku známého herce vzala do parády.

"Nabídli mi, že mě udělají mladší a štíhlejší, když budu jejich firmu prezentovat na veletrhu. Půjčí mi dokonce oblečení a nalíčí mě. Operace, které by mě jinak vyšly na více než sto tisíc korun, mám tedy zadarmo. Proč bych to nepřijala, budu se cítit lépe a Jirka bude mít doma mladší ženskou," dodává se smíchem Krampolová.