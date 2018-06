Krampol se připravuje na Trumpovou

Princip "primácké soutěže totiž podle Krampola zevšedněl, a jediné, čím se dá oživit, jsou právě hosté. "Všechno je v jednání. Záleží samozřejmě na tom, zda na to seženeme peníze, ale i na nalezení nějakého vhodného termínu," uvedl herec.

"Tento pořad, to je moloch, to je něco strašného. Každý týden točíme a stále musím připravovat další a další díl. Přemýšlet, koho pozvat, jak to udělat, aby pořad nezevšedněl. A jak dlouho se s ním ještě chci trýznit? Dokud se bude líbit, dokud se na něj budou lidé dívat. Však také kvůli němu nemohu být ani ve stálém divadelním angažmá. To by mne museli za chvíli vyhodit, protože pořád bych utíkal někam něco natáčet. A to prostě nejde," dodává.

Jiřího Krampola rovněž mrzí, že v poslední době na televizních stanicích přibývá programů, které vystavují na odiv lidi, kteří prokazatelně neumějí. Pak prý zůstává jen trapný pocit za vystupující i tvůrce takového rádoby humoru. "Takové pořady odmítám. Jsem pozitivně založený člověk. Nezávidím, raduji se pokaždé, když vidím, že někdo své povolání nebo koníčka perfektně ovládá. Přimlouval bych se, ať raději ukazujeme na obrazovkách výkony, které stojí za pozornost," uzavírá Jiří Krampol.