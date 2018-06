Krampol kvůli operaci odložil dovolenou v Řecku

Jiří Krampol se cítí jako ryba ve vodě na divadelním jevišti i před kamerou, velmi blízko ale má i k psaní: "Teď mi vyšla už asi osmá knížka. Nepovažuju to za literaturu, jsou to spíš takové postřehy ze života. Například s Miloslavem Šimkem to byly povídky, s mojí ženou pak kniha o cvičení a zdravé výživě. Nemohl bych psát román nebo scénář, protože nemám dar udržet si tu linku. Ale mám dílčí nápady a umím pointovat - to jsem se za život naučil."A má vůbec Jiří Krampol čas na čtení? "Čtu pravidelně každý den. Abych řekl pravdu, zajímá mě literatura faktu. Nenávidím celý život knihy a filmy založené na milostných trojúhelnících, kde on má jinou, ona o tom neví, pak se to dozví, tak si najde jiného, pak si to vyříkají, chtějí to dát dohromady, ale už to nejde. To by mě někdy omývali, když to musím přečíst," mávl herec rukou.