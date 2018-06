Krampol: drsňák s duší ženy

A chodit do něj začala i jeho manželka Hana. Přivedla ji tam neomalenost jednoho z Krampolových přátel. Když spolu před čtrnácti lety začali chodit, pronesl: "Jirka má novou holku - blondýnu, ale má velký zadek." Posledních sedm let se prý trápí na nářadích takřka denně včetně sobot a nedělí.

Hanka totiž strašně ráda jí a Jiří velmi dobře vaří, což je prý pro její postavu ta nejnešťastnější kombinace. "Teď, co jsme v Praze, je tady na každém kroku v kteroukoliv denní i noční dobu tolik lákadel, že opravdu mám co dělat, abych se udržela," přiznává.

Do Prahy přesídlili z Okoře, ale domek si tam ponechali. A hodlají v něm strávit léto. "U moře jsme byli od ledna už čtyřikrát, tak teď budeme chodit do lesa," říká paní Krampolová. Kdysi byla učitelkou v mateřské škole a Jirkovi tak trochu nastolila tamní režim. "Vždycky jsem dětem záviděla, že si můžou jít po obědě zdřímnout, a tak to teď děláme s Jirkou taky".

Jiří Krampol si prý k narozeninám žádný zvláštní dárek nepřál. "Chci jenom, aby mi sloužilo zdraví," tvrdil. Od manželky přesto dostal parfém a od kamarádky Dany Homolové lahev vína. Ta si původně naplánovala, že ráno pojede do města koupit něco vtipného a zajímavého, ale nakonec měla úplně jiné starosti. V noci se jí vloupal do domu zloděj a odcizil jí motorku. "Musel být i u mě v ložnici, protože si vzal klíče, které jsem měla u postele. Dokonce si popojel s autem, aby se k té motorce dostal," stěžovala si. Nejvíc ji ale dopálilo, že jí v pojišťovně tvrdili, že si ji nepojistila. "A to jsem pro ně dělala reklamu!" bědovala.

Oslav se zúčastnil i Juraj Jakubisko. Ten pronesl: "I když mě chlapi neberou, tak Jirku mám rád. Jestli on nebude tak trochu ženská?" Krampolova manželka pak jeho tušení potvrdila: "Jirka působí jako drsňák, ale vůbec takový není. Je velký romantik. Když jdeme na procházku, najednou je pryč a trhá na louce květiny a pak z nich dělá úžasné kytice."