Královské pečivo s třísetletou tradicí

Odkud pochází toto kulaté pečivo s otvorem uprostřed?

Bagel vytvořili vídenští kupci polskému králi Janu III. Sobieskému jako dárek za pomoc při tažení proti Turkům. Název pochází z německého Bügel, což jsou v překladu třmeny a panovník si toto označení vysloužil svým neobyčejným jezdeckým uměním. Na konci 19. století byl bagel přivezen středoevropskými Židy do Ameriky a zůstal téměř sto let hlavně židovským pečivem.

Jak se postupuje při výrobě bagelů?

Jelikož dnešní svět spěje k modernizaci, není divu, že se to odráží ve všech oblastech, tedy i při výrobě bagelů. Dnes už se v sedmdesáti procentech pekáren dělají bagely moderní formou, což znamená, že se vyrábí ze zmraženého těsta. My ovšem respektujeme třísetletou tradici a postupujeme podle vzoru newyorské školy - nejdříve bagely vaříme, pak je pečeme ve speciálních pecích. Při výrobě bagelů se nepoužívá žádný tuk, jsou tedy lehce stravitelné.

Jaké je složení vaší klientely?

Padesát procent tvoří cizinci, převážně Američané žijící v Praze, dvacet procent turisté a třicet procent Češi. Ještě to bude nějaký čas trvat, než si i čeští lidé se samozřejmostí budou kupovat bagely.

Jaké služby nabízí Bohemia Bagel?

Na základě objednávky dovážíme naše sendviče a nabízíme catering na soukromé akce. Spolupracovali jsme například s organizací Manifest, která tu udělala v posledních měsících dva projekty - The Last Underground v klubu Roxy a The Beyond Art v Mánesu nebo jsme podpořili projekt nově vzniklého divadla Globe na pražském výstavišti.

Kontaktní adresa: bagel@terminal.cz

Catering: 0603 32 96 67