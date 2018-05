Smáli se a byli vyčerpaní, prozradil fotograf o snímku Harryho a Meghan

Harry a Meghan skončili jízdu po Windsoru a než pokračovali v oslavě podle plánu, na chvíli se zastavili na východní terase hradu Windsor. Tam je Lubomirski vyfotil.

„Vyšli jsme ven a měli asi tři a půl minuty, abychom udělali pár rychlých záběrů, protože všechno běželo jako hodinky. Byl to jen jeden z těch kouzelných okamžiků, kdy vám jako fotografovi všechno hezky do sebe zapadne. Řekl jsem: Než půjdete, sedněte si na ty schody. Ona klesla mezi jeho nohy, a smáli se, protože byli vyčerpaní a říkali si, že už to mají za sebou. Byla to krásná chvíle,“ prohlásil.

Fotograf také prozradil, že když fotil královskou rodinu s matkou nevěsty, začaly některé děti za ním plakat. Zachránily ho bonbony smarties, které jim rozdali. Sladkosti pomohly i při samotném focení dětí s Harrym a Meghan.

„Zakřičel jsem: Kdo má rád smarties? Všichni zvedli ruce, usmívali se a myslím, že dokonce i někteří dospělí dali ruce nahoru. To bylo naše kouzelné slůvko dne. Takže, smarties, děkuji vám,“ řekl.

Oficiální svatební portrét prince Harryho a Meghan Markle, který pořídil Alexi Lubomirski (19. května 2018).

Fotograf také využil prince Williama jako „náhradu“ za Meghanina chybějícího otce. Záměrně rozbil i statickou kompozici.

„Nechtěl jsem, aby to vypadalo jako fotka sportovního týmu nebo vojáků, kde všichni stojí v pozoru. Takže jsme se bavili o tom, jak bychom to mohli narušit a dostat do fotky nějaký rytmus a asymetrii, ale jen velmi jemně, bez šíleností. Pokud jde o to, jak jsme postavili lidi, chtěli jsme, aby někteří seděli, jiní stáli, děti byly na kolenou rodičů a to bylo to, co tomu dodalo realitu,“ řekl BBC Alexi Lubomirski.

