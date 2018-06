Královská svatba: nejstarší vnučka Alžběty II. se vdala za ragbistu

Skromná a soukromá svatba

Svatba byla v kostele ze 17. století Canongate Kirk v centru Edinburghu. Přišli rodiče obou snoubenců, stejně jako královna Alžběta II. a její manžel princ Philip. Zúčastnili se i vévoda a vévodkyně z Cambridge William a Catherine, princ Harry, jejich otec princ Charles s manželkou Camillou či princ Andrew s dcerami Beatricí a Eugenií.



Nevěsta Zara Phillipsová s otcem Markem Matka nevěsty, princezna Anna

Nevěstiny hedvábné šaty v barvě slonové kosti s odhalenými rameny navrhl Stewart Parvin, který je oblíbeným návrhářem královny. Ženich nebyl ve skotském kiltu, ale rozhodl se pro žaket. Královna byla v růžovém, Camilla přišla s odvážným květinovým diadémem, neméně odvážný byl našikmo posazený rozměrný klobouk vévodkyně z Cambridge.

Novomanželský polibek: Mike Tindall a Zara Phillipsová se vzali.

Podle Buckinghamského paláce šlo o soukromou svatbu, kterou budou hradit obě rodiny. Přesto se na zajištění bezpečnosti podílela skotská policie a její zajištění bezpečnosti bude stát podle skotských listů zhruba 14 milionů korun.

Zara Phillipsová se vdala za ragbistu. Mike Tindall a jeho svědek Iain Balshaw

Tindallovým svědkem byl ragbista Iain Balshaw, pozváni byli i jeho další spoluhráči Lawrence Dallaglio a Martin Johnson. Mezi svatebčany byl i Zařin kmotr a někdejší šampion formule jedna Jackie Stewart.

Zara Phillipsová a Mike Tindall se vzali

Dnešní obřad byl první královskou svatbou ve Skotsku za skoro 20 let. Naposledy se zde v roce 1992 podruhé vdávala právě Zařina matka, princezna Anna. Zatímco na svatbu Zařina bratrance, prince Williama, přišly v Londýně statisíce lidí, v Edinburghu ve Skotsku očekávali jen pár tisíc zvědavců. William je druhým v pořadí na trůn, Zara až třináctá. Přesto přijíždějící hosty vítaly hlasité ovace přihlížejících, největší zahrnuly právě Williama s Catherine.



Vévodkyně z Cambridge Catherine na svatbě Zary Phillipsové, sestřenice prince Williama

Nevěsta a ženich

Třicetiletá Zara je dcerou princezny Anny, jediné dcery královny Alžběty II., a kapitána Marka Phillipse. Ten získal týmovou zlatou medaili v jezdectví na olympiádě v Mnichově v roce 1972. Zara kráčí ve stopách svých rodičů a je úspěšnou jezdkyní. Doufá, že se zúčastní olympijských her příští rok v Londýně. Na svém kontě má zlatou medaili ze světového šampionátu v roce 2006 v Cáchách. Posledních dvou olympiád se nezúčastnila kvůli zranění svého koně.

Zara Phillipsová se vdala.

Dvaatřicetiletý Mike Tindall pochází z hrabství North Yorkshire na severu Anglie. Jeho matka je sociální pracovnice, otec byl úředníkem v bance, ale onemocněl Parkinsonovou chorobou a nyní pracuje jako účetní ve věznici ve Wakefieldu.

Mike Tindall

Pár spolu začal chodit v roce 2003. Potkali se v Sydney po vítězství Anglie na ragbyovém šampionátu, seznámil je prý v jednom baru princ Harry. Mike Tindall nabídl manželství Zaře loni v prosinci, údajně se zrovna doma dívala na gauči na film X-Men. Když přijala, zavolala prý hned matce. Princezna Anna na to reagovala tím, že navrhla, aby si Tindall nechat narovnat zlomený nos. "Řekla, že to ráda zaplatí," prozradil ragbista listu The Guardian, ale nos si ponechal beze změny.

Zara Phillipsová a Mike Tindall

Odlišné rodinné zázemí snoubencům nevadí. Princezna Anna sice svým dětem doporučila nepoužívat královské tituly, ale i tak je Zařin původ na hony vzdálený od původu Mika Tindalla. Tomu to ale nevadí. "Jsou to fajn lidé, je s nimi legrace, normální rodina," řekl Tindall. Dodal, že se zná s princi Williamem a Harrym, protože jsou fanoušky ragby, hrál také proti Zařinu bratrovi Peterovi.



Zkrocení královské rebelky

Britský tisk kdysi označoval temperamentní Zaru za rebelku královské rodiny i kvůli tomu, že měla piercing v jazyku. Svou pověst potvrdila i dnes, když přijela na svatbu o pět minut později. Na titulní stránky bulváru se dostávala i kvůli předcházející bouřlivé známosti s žokejem Richardem Johnsonem. Vztah s Tindallem má na ni ale údajně uklidňující vliv.



Zara Phillipsová

Přesto Tindall prohlásil, že jsou do jisté míry jako voda a oheň. "Já se tak snadno nerozčílím. Zara je jiná. Řekne, co cítí, projevuje své emoce," řekl ragbista v rozhovoru pro srpnové vydání magazínu Reader´s Digest.

Zara Phillipsová a Mike Tindall

Zara zase připustila, že je v jejich domě v Gloucestershire pořád zaměstnaná až hyperaktivní, zatímco její přítel je velmi uvolněný, prakticky je stále ve vodorovné poloze. "Žije se s ním celkem snadno, pokud dostane najíst. Nevaří a někdy mu hrozím, že ho pošlu na lekce vaření," prozradila v rozhlasovém rozhovoru s BBC.

Oslavy a líbánky

Po obřadu se svatební hosté přesunuli auty na recepci do nedalekého královnina skotského sídla v Holyroodhouse. Když královna není v Edinburghu, je Holyroodhouse otevřený veřejnosti, ale kvůli svatbě je na pět dní uzavřen. Podle britských listů královna jako svatební dar novomanželům zaplatila v přepočtu kolem 1,1 milionu korun za ušlé vstupné při uzavření paláce.

Členové britské královské rodiny odjíždějí z kostela Canongate Kirk po svatbě Zary Phillipsové a Mika Tindalla.

Kolem 150 pozvaných hostů však už v pátek večer slavilo na královské jachtě Britannia, na které tradičně tráví líbánky novomanželé z královské rodiny. V roce 1997 byla ale vyřazena z provozu. Je ukotvena u Edinburghu a stala se turistickou atrakcí.



Zara Phillipsová a Mike Tindall na jachtě Britannia

Své loučení se svobodou absolvoval Tindall s přáteli v Miami, zatímco Zara si je odbyla v lázních v Portugalsku. Novomanželé se prý po svatbě na líbánky nechystají. Zatímco ženich se připravuje na světový pohár na Novém Zélandu, nevěstu čekají příští týden závody.