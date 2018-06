Královská rodina je nenasytná a hloupá, tvrdí Blairův tchán

10:53 , aktualizováno 10:53

Britská královská rodina je arogantní, nenasytná a hloupá, usoudil tchán britského premiéra Tony Booth v článku pro britský levicový list New Stateman, ze kterého dnes citoval britský deník The Daily Mail. Otec Chérie Blairové, bývalý herec známý svou upřímností a levicovým přesvědčením, k nedávným skandálním výrokům hraběnky z Wessexu Sophie uvedl, že "nikoho by neměla překvapit nenasytnost skrytá za arogancí a nevychované komentáře nevyspělého člena královské rodiny".