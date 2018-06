Královská maska

Hen Wen zmizela. Kdesi před sebou slyšel Taran, jak se něco prodírá mezi listy. Byl si jistý, že se prase schovává mimo jeho dohled někde v křovinách. Rozběhl se vpřed za zvuky, které vydávalo. Po chvíli se půda před ním začala prudce zdvihat, takže byl nucen lézt po čtyřech vzhůru po zalesněném svahu. Na jeho hřebeni les prořídl a ustoupil travnatému palouku. Taran na kratičký okamžik zahlédl Hen Wen, která se právě vrhala do vlnící se trávy. Když přeběhla na druhou stranu palouku, zmizela za hloučkem stromů. Taran se spěšně vypravil za ní. Dostal se už mnohem dál, než kam se kdy odvážil vypravit, přesto se však nepřestal namáhavě prodírat hustým podrostem. Brzy se před ním rozevřela poměrně široká stezka, která mu umožnila přidat do kroku. Hen Wen už buď přestala utíkat nebo ho nechala daleko za sebou, protože neslyšel nic než ozvěnu svých vlastních kroků. Nějakou dobu se držel stezky, protože měl v úmyslu použít jí jako záchytného orientačního bodu při cestě zpátky, přestože se tak často stáčela a větvila, že si vůbec nebyl jistý, kterým směrem Caer Dallben leží. Na palouku byl Taran rozehřátý námahou a potil se, teď se však v tichém skrytu dubů a jilmů roztřásl chladem. Les v těchto místech nebyl příliš hustý, vysoké kmeny stromů však zem pod sebou zahalovaly stínem a sluneční paprsky jimi pronikaly jen v nepravidelně rozmazaných skvrnách. Vzduch byl naplněn těžkou vlhkou vůní zeleně. Nešvitořili tu žádní ptáci, nepokřikovaly tu po sobě veverky. Zdálo se, jako by les zadržoval dech. A přece se v listoví pod tímto vnějším tichem skrýval jakýsi sténající neklid a třes. Větve stromů se svíjely a dřely o sebe jako zlomené zuby. Stezka se pod Taranovýma nohama kroutila sem a tam a Taran sám si připadal zoufale prokřehlý. Ovinul si paže kolem těla a přidal do kroku, aby ze sebe setřásl chlad. Uvědomil si, že se pohybuje zcela bezcílně; nedokázal se na zákruty a rozcestí stezky soustředit. Náhle se zarazil. Někde před ním zaduněly údery koňských kopyt. Bušení kopyt zesílilo, až se celý les roztřásl. Za další okamžik vyrazil z lesa černý kůň. Taran vyděšeně uskočil stranou. Na hřbetě zpěněného zvířete se tyčila děsivá postava. Nad jejími nahými rameny vlál krvavě rudý plášť a stejnou karmínově rudou barvou byly potřísněny její gigantické paže. Hrůzou zkoprnělý Taran spatřil nikoli lidskou hlavu, ale hlavu ozdobenou jeleními parohy. Rohatý král! Taran se pevně přitiskl k jednomu z dubů, aby unikl kmitajícím kopytům a těžce se zdvihajícím lesklým koňským bokům. Kůň i jezdec prolétli kolem něj. Maskou jezdce byla lidská lebka a mohutné parohy se z ní zdvihaly v krutých křivkách. Oči Rohatého krále zářily za prázdnými očními důlky vybělené kosti. Za prvním zvířetem cválalo mnoho dalších jezdců. Z hrdla Rohatého krále se vydral táhlý řev divoké šelmy, který napodobili i ostatní jezdci ženoucí se za ním. Jeden z nich, válečník s ohavným úšklebkem ve tváři, si Tarana všiml. Otočil svého hřebce a vytasil meč. Taran uskočil od stromu a hlava nehlava se vrhl do lesního podrostu. Čepel meče ho následovala a zasyčela přitom jako zmije. Taran na zádech pocítil její uštknutí. Řítil se poslepu vpřed. Větévky stromů ho šlehaly do obličeje a ze země vystrkovaly své hrany skryté kameny, o které klopýtal a rozbíjel si kolena. Když les konečně prořídl, běžel ještě chvíli vyschlým korytem potoka, až konečně vyčerpáním zakopl a natáhl před sebe ruce, aby zadržel náraz roztočené země. Když Taran znovu otevřel oči, slunce už se pomalu blížilo k západnímu obzoru. Ležel na travnaté mýtince a měl přes sebe přehozený plášť. V jednom rameni cítil bolestivé pálení. Na zemi vedle něj klečel jakýsi muž a opodál se v trávě pásla bílá klisna. Stále ještě jen napůl při vědomí se Taran v obavách, že ho jezdci dostihli, začal zdvihat. Muž mu podal čutoru. "Napij se," vyzval ho. "Za chviličku se ti zase vrátí síla." Cizinec měl střapaté prošedivělé vlasy, podobné vlčí hřívě. Oči měl hluboko posazené a protkané zelenými žilkami. Slunce a vítr ošlehaly jeho široký obličej, opálily ho dotmava a rozryly vějířky drobných vrásek. Jeho plášť byl ušit z hrubého plátna a nesl stopy dlouhé cesty. Pás mu obepínal široký opasek se zručně tepanou sponou. "Jen se napij," vybídl ho znovu cizinec, když si od něj Taran bral čutoru s pochybovačným výrazem v očích. "Tváříš se, jako bych se tě snažil otrávit." Usmál se. "To není něco, co by Gwydion, syn Donin, udělal raněnému..." "Gwydion!" Taran se douškem tekutiny málem zalkl a vrávoravě se postavil na nohy. "Ty nejsi Gwydion!" vykřikl. "O Gwydionovi jsem slyšel. Je to slavný válečník, hrdina! Není to..." Pohled mu padl na dlouhý meč u cizincova pasu. Jeho zlatá hruška byla hladká a zaoblená, její barva úmyslně matná; jílec zdobily protkané světle zlaté jasanové lístky a stejný vzor zlatých lístků pokrýval i pochvu. Nebylo pochyb o tom, že je to královská zbraň. Taran poklekl na jedno koleno a sklonil hlavu. "Lorde Gwydione," vyhrkl, "neměl jsem v úmyslu tě urazit, pane." Když mu Gwydion pomáhal vstát, stále ještě si nevěřícně prohlížel jeho prosté šaty a unavený, vráskami zbrázděný obličej. Podle všeho, co mu o tomhle báječném hrdinovi vyprávěl Dallben, i podle všech představ, které si o něm učinil on sám... Taran se kousl do rtu. Gwydion si povšiml Taranova zklamaného výrazu. "Nejsou to vnější okázalé ozdoby, které dělají prince," vysvětloval jemně, "a na druhé straně to není ani meč, který dělá válečníka. A teď dělej," nařídil, "pověz mi, jak se jmenuješ a co se ti přihodilo. A nechtěj po mně, abych věřil, že jsi přišel k ráně mečem při sbírání angreštu nebo pytlačení na zajíce." "Viděl jsem Rohatého krále!" vyhrkl Taran. "Jeho muži projížděli lesem a jeden z nich se mě pokusil zabít. Viděl jsem samotného Rohatého krále! Byl strašný, mnohem horší, než mi říkal Dallben!" Gwydionovy oči se zúžily. "Co jsi zač?" vyjel na něj. "Kdo jsi, že mluvíš o Dallbenovi?" "Jsem Taran z Caer Dallbenu," odpověděl Taran a snažil se přitom vypadat odvážně; podařilo se mu však jen zblednout víc než žampion. "Z Caer Dallbenu?" Gwydion se na okamžik zarazil a věnoval Taranovi zvláštní pohled. "A co děláš tady, tak daleko od domova? Ví Dallben, že ses zatoulal do lesa? Je tu s tebou Coll?" Taranovi poklesla čelist a zatvářil se tak ohromeně, že Gwydion zvrátil hlavu dozadu a hlasitě se rozesmál. "Nemusíš být tak překvapený," uklidňoval pak Tarana. "Já se totiž s Collem a Dallbenem dobře znám. A oba mají příliš rozumu na to, aby tě tady nechali toulat se samotného. Znamená to snad, že jsi utekl? Varuji tě, Dallbena není radno neposlouchat." "To způsobila Hen Wen," bránil se Taran. "Měl jsem vědět, že ji nedokážu udržet. A teď je pryč a je to moje vina. Jsem pasáček vepřů..." "Pryč?" Gwydionův obličej se starostlivě svraštil. "Jak pryč? Co se s ní stalo?" "To já nevím," zabědoval Taran. "Je někde tady v lese." Překotně vyprávěl o všem, co se toho dopoledne stalo, a Gwydion mu pozorně naslouchal. "Tohle jsem tedy nepředvídal," zamumlal Gwydion, když Taran skončil. "Pokud ji rychle nanajdeme, bude moje poslání neúspěšné." Prudce se otočil k Taranovi. "Ano," přikývl, "já také hledám Hen Wen." "Ty?" vykřikl Taran. "Jel jsi takovou dálku..." "Potřebuji informace, které nezná nikdo jiný než ona sama," vysvětloval kvapně Gwydion. "Abych je získal, cestoval jsem sem celý měsíc z Caer Dathylu. Sledovali mě, špehovali mě a uspořádali na mě štvanici. A teď," dodal s trpkým úsměškem, "se dozvím, že utekla. No dobrá. Však já ji zase najdu. Musím zjistit, co všechno ví o Rohatém králi." Zaváhal. "Obávám se, že i on po ní v této chvíli pátrá... Určitě je to tak," pokračoval. "Hen Wen vycítila, že je na dosah Caer Dallbenu, a v hrůze uprchla..." "V tom případě bychom ho měli zastavit," prohlásil Taran. "Zaútočit na něj a zlikvidovat ho! Dej mi meč a budu stát po tvém boku!" "Pomalu, pomalu," krotil ho Gwydion. "Nechci tvrdit, že je můj život cennější než životy jiných lidí, ale přesto si na něm dost zakládám. Myslíš si, že jeden osamělý válečník a jeden pasáček vepřů se mohou odvážit zaútočit na Rohatého krále a jeho oddíl válečníků?" Taran se vypjal do své plné výšky. "Já bych z něj strach neměl." "Ne?" otázal se Gwydion. "V tom případě jsi hlupák. Je to muž, který by ti měl z celého Prydainu nahánět největší hrůzu. Chceš si poslechnout něco, co jsem se dozvěděl během své cesty, něco, co si možná dosud neuvědomuje ani sám Dallben?" Gwydion poklekl do trávy. "Vyznáš se v umění tkalcovského řemesla? Nitku po nitce se vytváří vzor." Zatímco mluvil, trhal dlouhá stébla trávy a splétal je, takže vznikala jakási síť. "To je hodně šikovné," prohlásil uznale Taran a pozoroval rychle se pohybující Gwydionovy prsty. "Můžu se na to podívat?" "Existuje ovšem i tkaní vážnějšího druhu," pokračoval Gwydion a zastrčil síťku do kapsy svého kabátu. "Ty sám jsi viděl jednu nitku vzoru utkaného v Annuvinu. Arawn už dlouho území Annuvinu neopustil, ale jeho ruka dosáhne všude, kam chce. Existují místní vládci, jejichž touha po moci je pohání vpřed jako hrot meče v zádech. Arawn některým z nich slibuje bohatství a velké državy a hraje na notu jejich hrabivosti stejně, jako hraje bard na svou harfu. Arawnova zkaženost vypálí z jejich srdcí veškeré lidské city, takže se stávají jeho vazaly, kteří mu slouží i mimo hranice Annuvinu a jsou k němu navěky připoutáni." "A Rohatý král?" Gwydion přikývl. "Ano. Vím mimo veškerou pochybnost, že složil přísahu věrnosti Arawnovi. Je to nepokrytě uznávaný Arawnův šampion. Znovu nastala situace, kdy moc Annuvinu ohrožuje Prydain." Taran, neschopen slova, na něj jen upřeně zíral. Gwydion se k němu otočil. "Až dozraje čas, Rohatý král a já se střetneme. A jeden z nás při tom střetnutí zemře. Tak přísahám. Cíl jeho činů je však temný a neznámý a já se ho musím dozvědět od Hen Wen." "Nemůže být daleko," vyhrkl Taran. "Ukážu ti, kde mi zmizela. Myslím, že to místo najdu. Bylo to těsně předtím, než se Rohatý král..." Gwydion na něj pohlédl s ironickým úsměvem. "Máš snad oči sovy, abys dokázal najít stezku, když padá noc? Vyspíme se tady a já hned za svítání vyrazím na další cestu. S trochou štěstí ji najdu dřív, než..." "A co bude se mnou?" skočil mu do řeči Taran. "O Hen Wen se přece starám já. Nechal jsem ji utéct, takže jsem to zase já, kdo ji musí najít." "Úkol samotný je důležitější než ten, kdo se ho zhostí," prohlásil Gwydion. "Nemůžu se nechat zdržovat pasáčkem vepřů, kterému očividně nejde o nic jiného, než aby si přivodil nějakou újmu." Zarazil se a kysele se na Tarana zadíval. "Jenže jak o tom tak přemýšlím, zdá se, že budu muset. Jestli je pravda, že Rohatý král míří ke Caer Dallbenu, nemůžu tě poslat zpátky samotného a nedovolím si také doprovodit tě a ztratit tak den sledování Hen Wen. V tomhle lese nemůžeš zůstat sám. Pokud nenajdu nějaký způsob..." "Přísahám, že ti nebudu na obtíž," vykřikl Taran. "Jen mi dovol jet s tebou. Dallben a Coll aspoň uvidí, že když se do něčeho pustím, tak to taky dokončím!" "Mám snad na vybranou?" zeptal se Gwydion. "Zdá se, Tarane z Caer Dallbenu, že je nám souzeno jít stejnou cestou. Alespoň po nějakou dobu." Přiběhla k nim bílá klisna a přitulila se čenichem ke Gwydionově ruce. "Melyngar mi připomíná, že je čas dát si něco k jídlu," vysvětloval Gwydion. Vybalil zásoby ze sedlových brašen. "Dnes večer nerozdělávej oheň," varoval Tarana. "Předsunutí jezdci Rohatého krále mohou být nedaleko." Taran spěšně zhltl večeři, kterou dostal. Vzrušení ho připravilo o chuť k jídlu a nemohl se už dočkat svítání. Jeho zraněná záda ztuhla, takže nebyl schopen pohodlně se uvelebit na koříncích a oblázcích. Až dosud ho nikdy nenapadlo, že by hrdina mohl spát na zemi. Gwydion s pozorným výrazem ve tváři a s koleny přitaženými k tělu seděl a zády se opíral o obrovský jilm. V padajícím soumraku dokázal Taran jen stěží odlišit muže od stromu; klidně mohl projít ve vzdálenosti jediného kroku od něj a neuvědomit si, že je něčím jiným než skvrnitým stínem. Gwydion jako by splynul se samotným lesem, jen jeho nazelenalé oči se leskly v odrazu světla měsíce, který se právě vyhoupl na oblohu. Gwydion dlouhou dobu zachovával přemýšlivé ticho. "Takže ty jsi Taran z Caer Dallbenu," ozval se konečně. Jeho hlas, zaznívající ze stínů, byl tichý, ale naléhavý. "Jak dlouho už žiješ s Dallbenem? Kdo jsou tví soukmenovci?" Taran, který se choulil ke kořeni stromu, si přitáhl plášť těsněji k ramenům. "Jsem v Caer Dallbenu odjakživa," odpověděl. "Nemyslím, že bych měl nějaké soukmenovce, a nevím, kdo byli moji rodiče. Dallben mi to nikdy neřekl. Nejspíš," dodal ještě a odvrátil obličej stranou, "ani sám nevím, co jsem zač." "V jistém smyslu," odvětil Gwydion, "to je něco, co každý z nás musí teprve objevit. Naše setkání bylo dílem šťastné náhody," pokračoval. "Díky tobě vím o něco víc, než jsem věděl předtím, a navíc jsi mi ušetřil zbytečnou cestu do Caer Dallbenu. Docela by mě zajímalo," dodal se smíchem, který nezněl nijak nelaskavě, "jestli nemám v osudu psáno, že mi v mém hledání má pomáhat pasáček vepřů." Zaváhal. "Nebo," připojil zamyšleně, "že by tomu možná bylo úplně naopak?" "Jak to myslíš?" zeptal se Taran. "Sám nevím," přiznal Gwydion. "A nezáleží na tom. Běž už spát, protože zítra ráno brzy vstáváme.