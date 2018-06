VIDEO: S Bartošovou se poprvé veřejně rozloučila rodina. Bez Rychtáře

Blok písní věnovaný Ivetě Bartošové osobně uvedl zpěvák Michal David, který vzpomínal na rok 1985, kdy se se zpěvačkou poprvé pracovně setkal. Byl to ostatně on, kdo stál i u její následné sólové dráhy.

„Nevím, jestli Iveta byla královnou popu, určitě je ale princeznou českého popu, a tak bychom na ni měli vzpomínat,“ řekl v Hudebním divadle Karlín Michal David, který sám zazpíval skladbu To je naše věc. Tu s Bartošovou poprvé zpíval v roce 1986.

Celému proslovu osobně přihlížela i rodina Ivety Bartošové - maminka Svatava, sestra Ivana i bratr Lumír s rodinou. O rozhovor zájem neměl. „Nemám čas, nezlobte se,“ řekl při odchodu. Svatava Bartošová byla o něco sdílnější. Před novináři sdělila, že jí dcera nesmírně chybí a že ji má stále v srdci.

V programu Královny popu, který brzy odvysílá Česká televize, zazněly písně textaře Zdeňka Rytíře, hity skupin ABBA a Bee Gees, ale i Karla Svobody, Ondřeje Soukupa, Johna Lennona nebo divadla Semafor.

Živě s orchestrem vedeným Kryštofem Markem je zazpívali Monika Absolonová, Lenka Filipová, Debbi, Ilona Csáková, Helena Vondráčková, Alena Antalová, Leona Machálková, Adam Mišík, Václav Noid Bárta či Bára Basiková, která zavzpomínala na Petra Muka prostřednictvím písně Ráchel.

Pro iDNES.cz uvedla, že jí Muk stále chybí a že se dodnes s jeho brzkým odchodem nevyrovnala. U Bartošové naopak špatný konec očekávala.



Koncert Královny popu uctil památku Ivety Bartošové

„U Ivety jsme to všichni bohužel čekali, v určité fázi se to zlomilo a nemohlo to dopadnout dobře. Bylo pravděpodobné, že to skončí špatně. O to horší je, když se člověk dozví, že je to fakt. Rozhodla tak sama. Jen mě mrzí, že musela být hodně nešťastná. Když člověk udělá tak zlomový krok, musí být tak zoufalý a tak na dně, že už není jiné řešení. Snad je jí teď dobře,“ uvedla Basiková.

„Myslím si, že písně, které zazněly na Královnách popu od umělců, kteří tu nejsou, chybějí všem. Ne jeden víc, ne jeden méně. Je škoda, že ty písně nemůžeme slyšet v jejich podání, tak je aspoň oživujeme a připomínáme na koncertech, aby se na ně nezapomnělo. Na krásné lidi a krásné věci se nemá zapomínat,“ doplnila i Ilona Csáková.

Producenty koncertu Královny popu jsou Pavel Vítek a Janis Sidovský, který předem oznámil, že bývalý manžel Ivety Bartošové má vstup zakázán.

„Moc pro mě znamená poděkování Ivetiny maminky. Vzpomínka na Ivetu ji potěšila a jsem rád, že jsem ji nezklamal,“ reagoval v závěru programu Sidovský.

Koncert Královny popu se poprvé uskutečnil v roce 2000. Letos se konal dvanáctý ročník. Moderoval jej Dalibor Gondík.



Koncert Královny popu - Ilona Csáková, Monika Absolonová, Leona Machálková a Elis

Projekt v minulosti podpořil několik charitativních organizací. Vedle nadace Dagmar a Václava Havlových Vize ’97 a nadačního fondu Kapka naděje také věnoval 300 tisíc korun na opravu hradu Karlštejn. Letos koncert podporuje sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, Mamma Help.