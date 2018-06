Královny mají dostaveníčko v opeře

Devatenáct písní, mezi kterými zazní melodie z muzikálů Chicago či Bídníci, aranžoval dirigent Martin Kumžák jen pro tuto příležitost.



Společně se Sidovským připravovali program od března. „Vybírali jsme skladby, které charakterizují kariéru zpěvaček a zároveň jsou dostatečně známé,“ dodal Sidovský.



Specialitou programu má být duet Heleny Vondráčkové a Leony Machálkové v písni Proud Mary, již proslavila Tina Turnerová. „Je to odvaz a vášeň, skvostná píseň, která nás inspirovala. Je natolik známá, že zůstane půvabná právě v angličtině,“ řekla Leona Machálková.



„Tahle akce mě oslovila muzikantsky, navíc výtěžek bude věnován nadaci Kapka naděje, kterou znám. S dirigentem Martinem Kumžákem jsme se dohodli, že zazpívám dvě nové skladby Soukromí, Tisíc důvodů jak zabít lásku a jednu věc z klasiky. Bude to taková má fůze s orchestrem. Navíc mě láká prostředí opery. Mám trému, bude to těžké a těším se na to,“ dodala Lenka Filipová.



Hlasy Hany Zagorové, Moniky Absolonové a Báry Basikové se sejdou v písni Černý páv. V české premiéře zazní Píseň samotářky z muzikálu Bídníci (Leona Machálková) nebo Píseň o smíření z tanečního muzikálu Lucrecia Borgia, již představí Bára Basiková. Na závěr koncertu vzdají takřka všechny hvězdy poctu skladateli Karlu Svobodovi, když zazpívají směs jeho písní.



Koncertní setkání zpěvaček, inspirované americkou prestižní show Divas Live, zazní letos naposledy. Producenti zatím nenašli nový model prezentace slavných hlasů - ten současný považují za vyčerpaný. Show bude živě přenášet Český rozhlas na stanici Radiožurnál. Záznam pak odvysílá televize Prima v sobotu 27. září. Výtěžek z prodeje vstupenek, který získá nadace Kapka naděje, činí 250 000 Kč.



Zúčastněné královny popu mají úhrnem 10 trofejí zlatých slavíků a prodaly 6 milionů nahrávek.

Na tiskovou konferenci ke koncertu Královny 2003, který se uskuteční 8. září ve Státní opeře Praha, přišly všechny zpěvačky, které na této show vystoupí: Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Lenka Filipová, Marie Rottrová, Bára Basiková, Leona Machálková, Monika Absolonová a Dasha.