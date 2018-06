Královnou jediného dne

Letitia Baldrigeová: Slavné nevěsty, Trio Publishing, 173 stranJsou ženy, které se proslavily jako herečky, objevitelky, královny, milenky - a ty, které využily jediný den svého života tak dokonale, že se z nich staly slavné nevěsty. Letitia Baldrigeová s veškerou váhou svého postavení poradkyně v otázkách etikety, jíž zastávala léta v Bílém domě, vytvořila pomník osmi legendárním nevěstám. A co víc, dokázala na jejich příkladu najít leccos podnětného pro dnešní nevěsty, které nejsou ani bohatými dědičkami, ani princeznami. Odhaluje i malá, o to pikantnější tajemství, která se skrývají za bílými přeludy, majestátně kráčejícími k oltáři. Romantická nevěsta Diana, budoucí princezna z Walesu, měla střevíčky s podešví ze semiše, aby na kostelní dlažbě neklouzaly. Při obřadu popletla křestní jména svého nastávajícího, a ten se také přeřekl, když slíbil, že se s Dianou podělí o JEJÍ, nikoli SVÉ světské statky, jak je předepsáno. I utajená svatba Johna Kennedyho a Carolyn Bessetové roku 1996 v dřevěné kapli na malém opuštěném ostrůvku měla svůj nečekaný moment. K nevěstě se najednou přiloudal místní divoký koník a začal okusovat její svatební kytici z konvalinek. Svatba, přijímaná v celé Americe jako výjimečně šťastný moment v tragickém údělu rodiny Kennedyů, však spojila snoubence jen na tři roky, než se zabili při letecké katastrofě. Navždy výjimečnou pozici mezi nevěstami bude mít drobná, ale nanejvýš kurážná anglická královna Viktorie. Z titulu jejího postavení jí nezbylo než požádat sama o ruku prince Alberta. A také sama zorganizovat velkolepou svatbu, která se od roku 1840 stala předobrazem všech skvělých obřadů. Sama navrhla šaty pro sebe i pro družičky a stala se první královskou nevěstou v jemné bílé krajce, bez těžkého brokátu a hermelínu. Krajkářka, kterou si pozvala na výrobu závoje a krajek, ze samého napětí před setkáním s královnou omdlela. Když ji vzkřísili, obě ženy už v klidu a věcně probraly, jaké krajky přijdou na rukávy a jaké na šaty. Víc než sto krajkářek pak práci odvedlo přesně za půl roku. A rady, které z podobných příběhů autorka vyvozuje? Nebojte se originality, počítejte s drobnými chybami. A hlavně si svou báječnou svatbu samy co nejlépe užijte!