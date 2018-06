Královna vesmíru přiletěla do Prahy

Dvanáct finalistek České Miss zatím neviděla ani na fotografiích. Už teď má ale pro vítězku tyto rady:

"Měla by se cítit co nejlépe, měla by dělat, co ji baví, třeba sportovat. Připravit se na to, že bude potkávat spoustu zajímavých lidí, takže konverzovat. A měla by být sebevědomá, aby mohla reprezentovat," doporučila modrooká blondýna. Právě vítězka České Miss bude reprezentovat ČR na této soutěži, která se letos uskuteční v Bangkoku.

Spolu s Hawkinsovou přiletěla do Prahy i ředitelka pro udělování licencí Miss Universe Annette Cammerová. Podle svých slov se těší na historické krásy města i na to, že osobně pozná první Českou Miss a bude ji moci připravit na to, co ji při světovém finále Miss Universe čeká.

"Je to obrovská televizní show, na níž pracují hollywoodští režiséři i choreografové. Natáčet se bude na různých místech v Thajsku a česká vítězka se tam setká s dalšími mladými diplomatkami krásy z celého světa," uvedla Cemmerová. Vítězka soutěže pak získá nejen titul Miss Universe, ale stane se i důležitou osobou v mezinárodní charitě, zaměřené na boj s AIDS.

Obě ženy se v Praze zdrží do pondělí.

Ráda tančí a miluje windsurfing

Hawkinsová před svým zvolením studovala právnickou fakultu. Až jí skončí roční kralování, chce se ke studiu opět vrátit. Je nejmladší ze čtyř sourozenců. Jejím velkým koníčkem je tanec, jemuž se věnuje od pěti let. Ráda má ale i vodní sporty, zejména windsurfing.

Prezident už tradiční soutěže Miss ČR Miloš Zapletal zase pozval na vyvrcholení sedmnáctého ročníku poslední Miss World, Peruánku Mariu Julii Mantillu Garcíovou spolu s ředitelkou této soutěže Juliou Morleyovou. Ty přiletí 7. dubna a v ČR stráví čtyři dny.

Miss ČR se pravidelně účastní soutěže Miss World. O titul nejkrásnější ženy světa bojovalo loni přes 107 kandidátek, česká zástupkyně Jana Doleželová se nakonec probojovala mezi patnáct finalistek.