Královna se rozplakala na veřejnosti

Královna byla oblečena v černém kabátě, klobouku, rukavicích s černou kabelkou. Doprovázela ji Sára Jonesová, vdova po hrdinovi Colonelu H. Jonesovi.

První slza skanula po její tváři, když vyzvala válečné veterány k minutě ticha. O chvíli později následovaly další a další. Královna se marně pokoušela ovládnout.

Zdá se, že je toho v poslední době na ni prostě moc. Ke všem skandálům nejvíce přispěl komorník Paul Burrel, který prozradil královské tajemství.

Pozoruhodné je, že když se královna matka naposledy zúčastnila bohoslužby, také nebyla schopna zadržet slzy. Možná si na to Alžběta vzpomněla.



Královští pobočníci odmítli prozradit, co královnu tak rozplakalo, ale řekli, že bohoslužba určitě spustila vzpomínky na její matku. Ta ji po celých padesát let jen zřídkakdy vynechala.



Mluvčí Buckinghamského paláce řekl: "Byla to velmi citlivá povinnost, kterou na sebe přebrala po královně matce."

Královna ukazuje své pocity na veřejnosti jen zřídka. Naposledy byla pohnuta, když byla z provozu vyřazena královská jachta Britannia.