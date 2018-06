Královna pořádala mejdan

Připomeňm, že královna v nedávných dnech dramaticky zásahla do soudního řízení s bývalým královským komorníkem Paulem Burrellem, což se stalo příčinou sporů. Potom se veřejně rozplakala při bohoslužbě ve westminsterském opatství, kde na sebe vzala úlohu, kterou zastávala její matka do své smrti letos v březnu. To se stalo předmětem spekulací, že je toho na Její Majestát v poslední době moc. V Ritzu se však tvářila navýsost spokojeně.

Její syn Charles, který ve čtvrtek oslavil čtyřiapadesáté narozeniny, přišel, jako ostatně obvykle poslední dobou, se svou přítelkyní Camillou Parker-Bowlesovou.

Ritz, kde se královský mejdan konal, měl pro pár zvláštní význam. Bylo to totiž právě tady, kde se před čtyřmi roky poprvé objevili spolu na veřejnosti.

Camilla vypadala odpočinutě a usměvavě se družila s ostatními hosty, které tvořila světová královská smetánka, přátelé rodiny i královniny blízké přátele Coutness z Carnarvonu, Lady Sarah Chattovou a jejího manžela Daniela a krále Constantine z Řecka.

Celkem bylo vypito 320 lahví Roeder Cristal šampaňského!