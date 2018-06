Královna-matka slaví 99. narozeniny

Královna-matka, oděná od hlavy k patě do žluté barvy, přišla pozdravit vojáky a početné příznivce, kteří se od brzkého rána shromažďovali před mřížemi paláce, aby jí popřáli vše nejlepší k narozeninám.

"Neumím dobře vysvětlit, proč mám královnu-matku tak ráda. Chtěla jsem zde být, protože je součástí dějin naší země," řekla 50letá žena tlačící se u mříží. "Mnozí lidé jsou tu každý rok," řekla další gratulantka Sue Bennettová z Essexu. "Člověk je tu jako mezi přáteli."

Po dopoledním přijímání gratulací od lidí, kterých před její rezidenci přišlo podle pozorovatelů asi 5000, oslavenkyně předsedala s dcerou královnou Alžbětou II. obědu královské rodiny. Krátce před obědem byla na počest oslavenkyně vypálena čestná salva ze 41 děl.

Nápadná byla ovšem nepřítomnost zástupců vlády na narozeninových oslavách. Vztahy mezi "Queen Mumm" a týmem premiéra Tonyho Blaira nejsou totiž právě nejlepší. Názory královny-matky jsou prostě staré jako celé století - obhajuje elitní školy a trest smrti, varuje před Evropskou unií a lituje zániku impéria: "Afričané prostě nemají potuchy o vládnutí. Je to ostuda, že se už o ně nestaráme."

Mezi lidem ale zůstala popularita královny-matky, Elizabeth Bowes-Lyonové, nedotčena od druhé světové války i přesto, že lpí na tradicích a je proti snahám modernizovat monarchii. Příznivci staré dámy se nechávají okouzlovat jejím úsměvem a šarmem a dobrovolně přehlížejí její náklonnost k rozhazovačnosti, závodním koním a údajně i ke sklence.

Přesto se ale tentokrát některé britské listy odvážily položit si nemyslitelnou otázku: Co se stane, až "Queen Mumm" jednoho dne přece jen nebude mezi živými? Princ Charles, jemuž vždy nahrazovala matku, pak nutně upadne do "hluboké deprese", předpověděl Daily Telegraph. Charles je přece u babičky dennodenně, svěřuje se jí se svými osobními problémy, žádá ji o radu. Ale i královna Alžběta, jak dokládají svědci, se někdy zapomene a řekne: "To se napřed musím zeptat Mummy."

Soukromou korespondenci podepisuje královna-matka jednoduše "Peter". Nikdo neví přesně proč. Všichni, kteří byli poblíž, když se jako 12letá dívka rozhodla užívat pro sebe tohoto jména, již zemřeli, napsala agentura DPA.

Je stará jako toto století. Její veličenstvo královna Alžběta královna-matka, jak zní oficiální titul, má ráda své lidové označování za "královnu-maminku". Zdá se jí to nevinnější, přestože je to ošidné.

Ve středu 4. srpna oslavila matka královny Alžběty II. 99. narozeniny. Již vzhlíží ke 100. výročí.

"Je sice nejmilovanější babičkou v zemi, ale dokáže být tvrdá jako ocel a dokonce bezohledná," řekl duchovní, který ji dobře zná.

Je nejsdílnějším členem královské rodiny, jejíž příslušníci jinak příliš nehovoří mezi sebou a mají toho ještě méně co říci ostatním. Tím posloužila dobře svému národu.

Ale pojďme zpět do roku 1936. Příslušnice skotské šlechty Lady Alžběta Angela Marguerite Bowesová-Lyonová se stala královnou proti své vůli. Její manžel Jiří VI. náhle převzal trůn po staršímu bratrovi Edwardu VIII., který abdikoval, protože se rozhodl oženit s dvakrát rozvedenou Američankou Wallisou Simpsonovou, což odporovalo zásadám.

Právě Alžběta pomohla plachému, koktajícímu Jiřímu, nazývanému důvěrně "Bertie", aby se stal velmi milovaným panovníkem.

Přejděme do roku 1940. Němci bombardovali Londýn a i Buckinghamský palác byl ohrožen. Ale královna Alžběta odmítla poslat své dvě dcery Alžbětu a Margaretu do Kanady, aby byly v bezpečí, a pomáhala posilovat morálku obyvatel tím, že navštěvovala bombami poškozené části města. Monarchie byla oblíbenější než kdykoli předtím.

Dalším důležitým datem byl rok 1997. Její životopisec Graham Turner je přesvědčen, že právě královna-matka pomohla zachovat duševní stabilitu princovi Charlesovi, který byl po smrti princezny Diany před nervovým zhroucením.

Charles, jehož vztah s matkou je chladný, má ve své babičce náhradní matku, jedinou osobu, které se může svěřit v soukromých otázkách.

Oba se vidí denně. A jen pokud volá babička najde Charles čas, aby i při oficiální akci zapnul mobilní telefon a našel klidný kout.

Byla to také královna-matka, která se po počátečních sympatiích postavila tvrdě proti Dianě. Jeden dvořan řekl, že královna-matka pokládala Dianu za "bláznivě myslící" osobu, která měla vědět do čeho jde, když si brala Charlese.

Železná disciplína a velmi konzervativní názory (nesnáší termín "politicky korektní") jsou zajisté jednou stránkou královny-maminky. K tomu je možné dodat, že od roku 1940 hovoří o Němcích jako o "skopčácích". Z tohoto důvodu je pro ni těžké přijmout za zetě německo-řeckého prince Philipa.

Její další stránkou je, že pokud není "v práci", tak je uvolněná a nenucená. Hovoří s lidmi, hýří šarmem, dokonce flirtuje.

Má také ráda oslavy. Jako královna hodně ponocovala a ještě dnes jí zůstává 40 služebníků k dispozici přes půlnoc.

Ať jde o oběd, čaj nebo večeři - hlavně na svém milovaném koňském závodišti - není nikdy sama. Kolem ní jsou stále lidé, řekla jedna z dvorních dam.

To stojí více peněz, než je nyní k dispozici, ale její dcera tyto výdaje neomezuje.

Její zdraví je skvělé. Má již dva umělé kyčelní klouby a její zrak je slabý, ale používá hůl a brýle, jen když je to zcela nezbytné. Při 90. narozeninách zhlédla vstoje 90minutovou přehlídku.

Také vůbec nešetří své ledviny. Pije bez omezování od dopoledne do pozdního večera - rychle a hodně. Jejím oblíbeným nápojem je džin, ale je nakloněna také šampaňskému. Jeden služebník ji označil za "nejlepší živou reklamu na džin".