Královna matka slaví 100. narozeniny

Narozeniny královna matka prý připadají na 4. srpna, nikdo si tím však podle historiků nemůže být stoprocentně jist, protože její otec lord Glamis ji nechal zapsat do matriky až šest týdnů po narození. Byl prý zaneprázdněn kriketem ve Skotsku. Úřady mu za takovou lehkovážnost ovšem vyměřily pokutu sedm šilinků a šest pencí.

Televize ITV zřídila poblíž místa konání oslav, Horse Guards Parade nedaleko sídla britského premiéra, speciální televizní studio. Oslavy se budou konat mezi pátou hodinou a půl sedmou odpoledne, tedy ve velmi atraktivním vysílacím čase



Slavnost, jíž se má zúčastnit 12 a půl tisíce hostů, bude snímána více než 20 kamerami. Pořad budou uvádět největší moderátorské hvězdy televize v čele s nejoblíbenějším britským televizním hlasatelem Sirem Trevorem McDonaldem.

Oslavy měla narušit bomba

Bomba, která byla ráno objevena objevena a zneškodněna v londýnském metru, měla narušit podvečerní oslavu 100. narozenin královny matky.



"Je jasné, že pumové poplachy mají za cíl narušit slavnost," řekl agentuře John Petrie, jenž je jedním z organizátorů.



Nálož byla ráno nalezena v kolejišti metra poblíž stanice Ealing Broadway v západním Londýně na základě anonymního telefonátu. Další podezřelý balíček policie objevila nedaleko Horse Guards Parade v centru metropole, kde se slavnost bude konat, a odstřelila ho.



Bezpečnostní síly si nejprve myslely, že nález bomby v metru

ani anonymní telefonáty z Dublinu s oslavami narozenin královny

matky nesouvisejí.



ITV se dobrovolně vzdá milionů

Komerční stanice ITV nebude v době přenosu vysílat žádné reklamy. Chce tak diváky přesvědčit, že pokud jde o královské a státní události, je pro Brity hlavní televizní stanicí. Přijde tak o miliony liber, protože přenos ve velmi atraktivním vysílacím čase.

Naposledy se ITV dobrovolně zřekla peněž z reklam při pohřbu princezny Diany.

Právě BBC se postarala v květnu o značný rozruch, když oznámila, že oslavy narozenin královny matky 19. července nehodlá vysílat. Poslanci vedení společnosti kritizovali, BBC se však hájí tím, že přenášela bohoslužbu díkůvzdání v chrámu sv. Pavla a bude vysílat oslavy 4. srpna, na kdy připadají narozeniny královny matky.



Královna matka - symbol století

Když se jako Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyonová v Londýně narodila, bylo Britské impérium s královnou Viktorií stále v plné síle, aspirin znali lidé teprve krátce a do londýnských ulic vyrazil první autobus.



Elizabeth, dcera 14. hraběte ze Strathmore, až do svých 14 let strávila takřka idylické, bezstarostné dětství. Problémy okolního světa na ni dolehly až po vypuknutí první světové války; její bratr Fergus padl na západní frontě a skotské rodinné sídlo hrad Glamis, dějiště Shakespearova Macbetha, bylo přeměněno v nemocnici.

Královna matka má chuť do života

Miluje krásné věci a šperky, především perly a diamanty. I když královskou korunu vyměnila za typický klobouček, vždycky má na sobě tři šňůry perel, náušnice, obvykle i brož. Dodnes se ráda pěkně obléká a navzdory operacím kyčlí nosí lodičky na podpatku.

Královna matka miluje společnost a je velkorysou hostitelkou - večeří obvykle ve společnosti deseti dvanácti hostů. Má ráda dobré jídlo a pití a pikniky v přírodě.

Neodříká si ani v nejmenším radosti života, na něž byla po celý svůj život zvyklá. V Londýně žije v Clarence House nedaleko Buckinghamského paláce, víkendy tráví v Royal Lodge poblíž Windsoru. Kromě toho vlastní skotský hrad Castle of Mey, sídlo Birkhall na královském panství Balmoral nebo bývá s ostatními členy rodu na zámku Sandrigham.

V době, kdy její dcera královna Alžběta šetří, kde se dá, její matku něco takového ani nenapadne. Kromě rybaření, které ji spojovalo s bývalým dvorním básníkem Tedem Hughesem, jsou její největší láskou koně a dostihy. Vlastní několik závodních koní a její žokejové vyhráli na 400 závodů. Jejím nejoblíbenějším spisovatelem je její bývalý žokej Dick Francis.

Po válce zaplňovaly volný čas lady Elizabeth bály, večírky, obědy, dostihy, víkendy na venkově, jak se na aristokratickou rodinu sluší a patří. Začali se také dvořit nápadníci, nejvytrvalejší z nich byl Bertie neboli Albert, vévoda z Yorku, druhorozený syn krále Jiřího V.

Po oznámení zásnub Elizabeth poskytla také své první interview. Reportér londýnského večerníku The Star Harry Cozens-Hardy se jí tehdy odvážně přišel dotázat, co je pravdy na tom, že Bertieho odmítala a jeho žádost o ruku přijala až napotřetí. "Zpráva o tom, že mě požádal nebo musel požádat o ruku třikrát, mě pobavila. Byla to pro mě novinka," zašvitořila Elizabeth. Technicky vzato měla pravdu. Bertie při prvním pokusu neuspěl, při druhém proto vyslal sondovat půdu tajemníka svého otce a teprve potom se sám znovu odvážil. Od té doby už dnešní královna matka nikomu žádné interview neposkytla.

Smrt krále Jiřího V. v roce 1936 přinesla monarchii velký ústavní problém. Nastupující král Edward VIII. totiž udržoval poměr s dvakrát rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou, "nejnižší z nízkých", jak se o ní tehdy vyjádřila Elizabeth.

Rebel Edward VIII. dal nakonec přednost lásce, abdikoval a na trůn musel nastoupit jeho mladší bratr Bertie, který pak vládl jako král Jiří VI. Bertie měl však značné problémy s vystupováním na veřejnosti, při projevech zadrhával a panování pro něj byla hotová muka. Bylo veřejným tajemstvím, že neučiní jediné významnější rozhodnutí, dokud se neporadí se svou ženou.

Po předčasné smrti Jiřího VI. v roce 1952 na trůn nastoupila jeho starší dcera, současná panovnice Alžběta II. Monarchie však musela řešit velký problém, co se "starou" královnou, která byla zvyklá z Buckinghamského paláce rozhodovat. Vyřešil to nový titul - Její Veličenstvo královna Alžběta, královna matka. A z Buckinghamského paláce se královna matka přestěhovala do nedalekého Clarence House poblíž paláce svatého Jakuba, který je nyní londýnským sídlem jejího oblíbeného vnuka prince Charlese.

Královna matka je dnes uznávanou celonárodní institucí, odborníci však nejsou zcela zajedno v tom, proč je vlastně nejoblíbenějším členem královské rodiny. Podle některých si srdce Britů získala svou vlídností, jakož i nezřízenou chutí plnými doušky užívat života.

Jiní vysvětlují její oblibu jedinečnou schopností pečlivě a systematicky budovat image laskavé královny, která dokonale rozumí svému lidu. Dodnes se traduje její reakce na to, když 13. září 1940 nacisté bombardovali londýnské královské sídlo. "Jsem ráda, že jsme byli bombardováni. Mám pocit, že se mohu lidem v East Endu podívat zpříma do očí," pravila královna, která byla se svým manželem v Buckinghamském paláci, když na něj dopadlo šest bomb. A po náletu navštěvoval královský pár obyčejné lidi v postižených místech.

Přirozenou autoritu kombinuje se šarmem a vtipem. A tak jí třeba nedělalo žádné potíže při oslavách jejích narozenin v londýnské City hlasitě upozornit kardinála z Canterbury, ať si laskavě nepůjčuje její číši vína.

To, že už téměř 80 let neposkytuje žádná interview, má pro ni jednu velkou výhodu. Nikdo o ní nemůže říci nic špatného, protože se o ní ví jenom to, co ona sama chce, aby se vědělo.