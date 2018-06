Královna krásy potlesk neslyšela

Místo smíchu a vzrušených hovorů vítalo návštěvníky pražského Kongresového centra nezvyklé ticho. Ne že by zábava při soutěži vázla, ale většina lidí se domlouvala jen gesty. Dokonce i písničky zpěváků, kteří toho večera vystoupili, překládala tlumočnice do znakové řeči. V Praze se totiž konal šestý ročník světové volby královny krásy mezi neslyšícími.

