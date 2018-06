Královna dostala darem proklínaný mobil

Nemusí si prý ani dělat starost s telefonními čísly, jež používá nejčastěji. Andrew jí totiž naprogramoval spojení na všechny čtyři děti i královnu matku, s níž Alžběta II. mluví nejčastěji. Nezapomněl údajně ani na bookmakery, kteří se starají o dostihové sázky, stejně jako na "krmiče a pěstouny" jejích oblíbených psů korgiů.

Protože si i panovnice - jako každý běžný uživatel - může vybrat melodii, jež je jí nejbližší, volba rádců padla na chorály Bože, ochraňuj královnu nebo Británie, vládni nad vlnami. Síla signálu se prý dá přizpůsobit podle kabelky, kterou má královna zrovna u sebe.



Ani se vzkazy by neměla mít Alžběta II. příliš potíží. Údajně stačí, aby se ozvalo: "Zrovna jsem nepostradatelná na britském trůnu. Prosím, zanechte vzkaz." Pro novináře by mělo být oznámení daleko lapidárnější: "Shut up!" (Držte hubu!)

Ani královna Alžběta II., ani mluvčí Buckinghamského paláce se k této ironizující nehoráznosti nijak nevyjádřili. Vlastnictví mobilu však nikdo z nich nepopřel. Jeho číslo však je přísně utajené. A na tom se ani v budoucnu nic nezmění.