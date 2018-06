Královna Camillu dál ignoruje

Princ Charles a jeho přítelkyně Camilla vycházejí z londýnského hotelu Ritz, když se po 25 letech poprvé společně objevili oficiálně na veřejnosti Princ William (vlevo) a Harry (vpravo) s otcem princem Charlesem. Královna-matka, tak jak ji nejvíc známe z médií. V dlouhé vyšívané róbě z bílého hedvábí s pláštěnkou lemovanou bílou kožešinou vystupuje Alžběta II. z kočáru před sídlem parlamentu ve Westminsterském paláci

"Linie královské rodiny ve vztahu k Charlesovi je jasná: Choď si s Camillou do postele, ale nedělej, probůh, kolem toho divadlo." Královnu prý neobměkčily ani přímluvy dalších nejbližších členů rodu. Podle informací londýnského listu News of the World se Alžběta dokonce zapřísahala, že se nikdy s Camillou ani nesejde. Útěchou pro zapuzenou může být, že Silvestra bude Charles ve svém soukromí slavit jenom s ní.Poté, co se léta obratně vyhýbali objektivům světových médií, stanuli Charles a Camilla poprvé společně na veřejnosti počátkem letošního roku v exkluzívním londýnském hotelu Ritz. Camilla, která je milenkou britského korunního prince více než 25 let, se loni v listopadu zúčastnila oslav Charlesových 50. narozenin, avšak dvojice nebyla nikdy viděna na veřejnosti společně. Od smrti Charlesovy exmanželky princezny Diany v srpnu 1997 se princ s Camillou objevovali v klubech, na oslavách svých přátel a v restauracích, ale vždy zachovávali diskrétní odstup.