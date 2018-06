Královna Alžběta přijala divadelní roli

Po jejím boku se dále objeví například Harry Potter.

Představení, jehož rozpočet se odhaduje je jeden a půl milionu liber, budou kromě televizních diváků přihlížet i dva tisíce dětí, pozvaných přímo do Buckinghamského paláce.

Hra se točí okolo čajového dýchánku v paláci, kterého se účastní různé populární postavy z dětských knížek. Přesný výběr ještě není dokončen, ale mezi horkými favority jsou například Medvídek Pú, Petr Pan a hrdinové z Knihy džunglí.

"Bude to určitě báječná oslava. Královna dělá naší zemi čest," pochvaluje si producent již téměř hotové hry Peter Orton.

Zbývá jen dodat, že ačkoliv her o britských panovnících je mnoho, je to zřejmě poprvé, co se vládnoucí král či královna objeví přímo na jevišti.