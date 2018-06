Královna Alžběta II. vyznamená Liz Taylorovou a Julii Andrewsovou

Rovněž za herecké umění, ale také jako projev uznání za charitativní činnost soustředěnou na pomoc lidem nemocným AIDS, dostane titul osmašedesátiletá Liz Taylorová. “Když jsem se o svém jmenování dozvěděla, myslela jsem si, že jde o vtip. Byla jsem velmi překvapená a teď jsem trochu nervózní,” komentovala celou situaci Taylorová.

Kromě titulu, jehož úplné znění podle ceremonielu je Dame Commanders of the Order of the British Empire, ozdobí róby obou dam speciální brož určující jejich "postavení".