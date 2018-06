Královna Alžběta II. opustila nemocnici

Jak uvedl jeden z britských novinářů akreditovaných v paláci, u jiné 76leté ženy by se o takové operaci patrně ani nehovořilo.

Královna, která se jako všechny ženy ve windsorské dynastii, těší trvale výtečnému zdraví, si koleno poranila před Vánocemi při procházce na dostizích v Newmarketu.

Pondělní operace, která byla podle mluvčího Buckinghamského paláce provedena v celkové narkóze, trvala 45 minut. Královna byla v nemocnici krále Edwarda VII. v Londýně už od neděle.

Podle Buckinghamského paláce se očekává, že královna by se mohla vrátit k výkonu povinností za dva týdny. Mezitím by ji měl na veřejnosti zastupovat zpravidla následník trůnu princ Charles.

Jedním z královských úkonů, který by se měl konat během jara, by mělo být povýšení zachránce českých dětí před nacistickými koncentračními tábory Nicholase Wintona do rytířského stavu.

Královna oznámila povýšení ve svém novoročním seznamu, ale každý vyznamenaný musí poctu přijmout při oficiálním obřadu z rukou některého ze členů královské rodiny.

Česká republika kromě toho střídá nyní velvyslance v Británii. K prvním povinnostem nového muže v Londýně bude rovněž přijetí u královny.