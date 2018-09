Alžběta II. musela kvůli ptákům znovu nahrát řeč, zasmála se tomu

Podle britského tisku Alžběta II. dostála své láskyplné přezdívce „Windsor na první dobrou“, kterou jí na základě rodového jména a profesionality dali pracovníci rozhlasových a televizních společností.



V klipu se nervózní producent královně omlouvá, že nahrávání narušili ptáci, a žádá, zda by mohla začít znovu. „Znovu od začátku druhé stránky?“ ptá se královna Alžběta II.

Producent královně vysvětlil, že musí svůj proslov zopakovat úplně od začátku. „Chcete celou věc znova?“ ujišťuje se Alžběta II. „Pokud je to možné,“ odpovídá v rozpacích producent a královna se celé příhodě zasměje.

Potíže s natáčením se odehrály už loni, ale vyšly najevo až nyní díky novému dokumentu o britské panovnici, který připravila televize ITV.



Alžběta II. je známá svým smyslem po humor, který však na rozdíl od manžela prince Philipa (97) neprezentuje veřejně moc často. Několik vtípků si ovšem neodpustila například během natáčení dokumentu o životním prostředí s názvem The Queen’s Green Planet, kde jí společnost v zahradách Buckinghamského paláce dělal dobrý přítel, přírodovědec a moderátor David Attenborough.

Královna žertovala o amerických prezidentech, ale i na svůj účet. S Attenboroughem se shodli, že za 50 let by mělo být v zahradách paláce více stromů. „Ano, možná by mělo,“ řekla a po pauze s úsměvem dodala: „Ale já už tu nebudu.“

VIDEO: Královna Alžběta vtipkovala s Davidem Attenboroughem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Smysl pro humor ovšem královna předvedla vícekrát. Se svým vnukem Harrym například v roce 2016 natočila vtipnou pozvánku na hry pro zraněné vojenské veterány Invictus Games, v níž se nenechali zastrašit výzvou tehdejšího amerického prezidenta Obamy s manželkou.

Legendární je také její „herecký“ výkon během úvodního ceremoniálu olympiády v Londýně z roku 2012, kdy hrála sama sebe. Sekundoval jí agent 007 v podání Daniela Craiga. „Dobrý večer, pane Bonde!“ pronesla v klipu královna a díky tomu si získala britské filmové a televizní akademiky. Ti jí dokonce za roli udělili čestnou cenu. Podle filmařů předvedla při svém debutu profesionální výkon a natočila scénu na první záběr.