Královna Alžběta dostala svůj první mobilní telefon

10:28 , aktualizováno 10:28

Britská královna Alžběta dostala nedávno svůj první mobilní telefon. Nehodlá ho však používat na veřejnosti. Píše to dnes britský deník The Sun. Buckinghamský palác se ke zprávě odmítl vyjádřit, protože nekomentuje soukromé dary mezi členy královské rodiny. Telefon dal královně, které je 75 let, syn Andrew, aby mohla být více ve styku s rodinou.