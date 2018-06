Králová znovu na mole: štíhlá jako proutek a se stejně bujným poprsím

Hned napoprvé musela zvládnout chůzi po schodech, které bývají pro modelky oříškem. Krásné prostředí pražského Národního muzea si totiž po svoji letošní autorskou přehlídku vybrala Beata Rajska.



Beata Rajska

Známá módní návrhářka také může za to, že jednou z hlavních hvězd přehlídky byla právě Králová.

VIDEO: Králová znovu na mole: štíhlá jako proutek a se stejně bujarým poprsím Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Lucka si u mě byla vybrat před létem šaty na oficiální část své svatby a já se jí zeptala, jestli by se nechtěla zúčastnit naší velké listopadové módní přehlídky. Někdy za dva dny mi volala zpátky, že to platí a začaly jsme zkoušet. Doufám, že ji to dnes nadchne natolik, že zase začne chodit, i když pochopím i opačné rozhodnutí. Má ještě Robíčka malého a chce se mu plně věnovat," vzpomíná Rajska.



Elegance podle Beaty Rajske

"Brala jsem to jako takový relax při mateřské dovolené. Navíc mám práci Beaty moc ráda, jejím modelům věřím a líbí se mi, několik jich mám i ve svém šatníku. Neplánuju se modelingu ale věnovat aktivně, cítím se být víc maminka než modelka. Mezi děvčaty tady jsem taková veteránka, navíc s jinými starostmi než mají ony. Oživit si to je fajn, ale není to úplně pro mě," míní miss s největším poprsím.



Diana Kobzanová

Jejími kolegyněmi se pro tentokrát staly Diana Kobzanová, která přiběhla, jak již bývá jejím zvykem, rovnou z rádia, Markéta Divišová, Zuzana Rosáková nebo Karolína Bosáková.

Ještě jednou se Králová na mole objeví, a to příští týden na charitativní módní přehlídce Terezy Maxové. Tam se setká například s Andreou Verešovou.