Králová: Čekali, že přiberu třicet kilo, já zatím zhubla

Na kráse dnes maminka patnáctiměsíčního syna Roberta vůbec neztratila, ba naopak. A postava? Ta je štíhlejší než dřív. O svůj vyvinutý hrudník nepřišla ani kojením. "Prsa mi zůstala, zmizelo spíš všechno ostatní. Nechápu to, ale dítě je pro mě dieta," směje se Králová. "Myslím si, že když je člověk v pohodě, tak se to projeví i na postavě. Když jsem vyhrála miss, prorokovali mi, že budu mít navíc třicet kilo a budu taková machna. Jsem ráda, že jsem je zklamala."

Otcem jejího syna je podnikatel Zdeněk Kaufmann, s nímž dokonce bývalá miss chystá svatbu. "Praštíme do toho letos v létě, máme už termín i místo. Doufáme jen, že vyjde počasí, aby se mohl obřad konat venku." Budoucnost v manželství si maluje růžově už proto, že toho se svým partnerem za necelé tři roky společného života prožila už hodně.

Druhé dítě zatím nechce

"Vzali jsme to hopem, dítě, pak svatba. Ale je to fajn. A já tvrdím, že pravděpodobnost toho, že nám to spolu vydrží, je možná větší než u těch, kteří si slíbí lásku na celý život a ještě vlastně nevědí, co ten život obnáší. My už jsme spolu zažili těhotenství, porod, to byly hodně krušné chvilky. Nějaký muž se může navíc cítit odstrčený poté, co do rodiny přijde dítě... Uvidíme, jak nám to bude po svatbě fungovat," přemítá.

Lucie Králová má velké plány, ráda by podnikala, ale ještě nechce prozradit, v čem. Na druhé dítě si chce rozhodně ještě počkat. "Uvažovali jsme o něm docela vážně, ale pak jsme zvážili pro a proti a usoudili jsme, že to druhé by bylo docela šizené. Jedináčka určitě nechceme, časem na dalšího potomka určitě dojde," uzavírá Králová.