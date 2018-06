Králová by se o korunku podělila

ODPOVĚDI LUCIE KRÁLOVÁ NAJDETE ZDE

Po vraždě přítele, která vloni Lucii Královou vyřadila z finále soutěže Miss ČR, vyhrála znovu Miss Severních Čech a diváci ji zvolili 17. Miss ČR. V jiný čas, o rok starší a ještě ženštější se vrátila úspěšně do stejné řeky.

Lucie vyhrála titul nejvyšší, ale také Miss Sympatie a Miss Talent. Získala dvě auta (jedno věnuje na charitu), na rok získala byt v Praze na Barrandově. Čeká jí spousta práce. Nového přítele zatím nenašla. Bydlí s bratrancem Davidem Diepoltem a fenkou Jessie.

K tomu, co se stalo bývalému příteli, se vracet nechce. Jako absolventka střední sociálně-právní školy našla v Praze práci asistentky v advokátní kanceláři. Ráda by ale studovala vysokou školu. "Stále o tom uvažuji. Chtěla bych se přihlásit do Olomouce na fakultu tělovýchovné kultury," vylíčila svůj plán.

Se smrtí přítele se smiřovala několik měsíců. Ukončila denní studium na jazykové škole. "Nic jsem nedělala, jen jsem se dávala dohromady," řekla iDNES třiadvacetiletá Lucie z Teplic. Do práce nastoupila na podzim. "Věděla jsem, že musím mezi lidi, abych se z toho nezbláznila," uvedla Králová. - více zde

Teprve po půl roce prý začínala díky známým znovu hledat nový smysl života. Postupně se opět věnovala svým koníčků, hlavně tancování a poslouchání hudby. Letošní SuperStar prý ale sledovat moc nestíhá. "Osobně se mi nejvíc líbí Vlasta Horváth a policistka Peterková. Zpívající Miss ze mě rozhodně nebude. Zpívám jen ve vaně a to stačí," přiznala v on-line rozhovoru.



Nejsem anorektička

Od soutěže krásy ani moc neočekává, že by mohla být startem pro její budoucí dráhu modelky. "Předvádět v New Yorku, v Paříži? To vůbec ne," reaguje. Pro novou Miss ČR jsou důležitější kontakty a možnosti, které soutěž nabízí. Sama sebe si představuje spíš než na mole, jako reprezentantku nějaké firmy, nejlépe nadace.

"Imponuje mi například práce Heleny Houdové a její nadace Slunečnice, která pomáhá dětem z dětských domovů. Dovedu si představit, že v něčem podobném bych se našla," tvrdí a dodává, že rozhodně nechce být modelka, která vymetá večírky proto, aby ji zviditelnil bulvár.

Oproti loňsku Lucie ještě víc zženštěla. Oficiální čísla hovoří o tom, že je o pár centimetrů objemnější. Z 93-60-90, je to tentokrát 95-65-94. Králová je spokojená. "Žádné diety nedržím. Žiju normálním stylem, jím všechno. Pohyb si vynahrazuji tancem. Někdy se o misskách říká, že jsou to anorektičky. Já jsem aspoň živý důkaz toho, že nemusí být jen vyhublé."

