Králem čtvrté řady taneční soutěže StarDance je herec Pavel Kříž

"Já jsem v šoku, chtěl jsem moc poděkovat všem lidem, kteří nás podporovali. A především Alici za tu neskutečnou práci. Alice je nejen profesionální tanečnice, ale neuvěřitelně pracovitej a pokornej člověk. Myslím, že na ni rodiče mohou být pyšní," uvedl v děkovné řeči překvapený Pavel Kříž, který si v úvodu soutěže moc šancí na vítězství nedával.

Finálový večer byl pro neprofesionální tanečníky cosi jako taneční maratón. Každý pár tančil čtyři tance - jeden standardní, jeden latinsko-americký, jeden originální free style a nakonec ten, s nímž během soutěže nejvíc "zaválel".

Pavel Kříž a Alice Stodůlková

Napoprvé si zopakovali tango z minula. Ano, i s onou typickou růží v puse. Pavel Kříž vylepšil kroky i postoj, jak sám řekl, tanec se v něm zkrátka za ten týden navíc pěkně usadil. Možná není nutné být při tanci tak nahrbený, ale je (bohužel) otázka, jestli bude tuhle připomínku ještě někdy potřebovat.

Z latiny sáhli oba brazilské sambě. Bravo. Všimli jste si, že tenhle herec, co je ve skutečnosti z gumy, kroutí i pusou? A vyšvihnout na závěr v devětačtyřiceti letech stojku, to si právem zasloužilo od poroty čtyřnásobnou desítku.

Pavel Kříž miluje černou barvu. Ve free stylu přidal ještě pár řetězů - a na parket vběhl hip hoper. Že by nová hercova image? Kolik jich má ještě v zásobě? A co předvede příště? Labutí jezero, jak se ho otázal konsternovaný porotce Zdeněk Chlopčík?

Ne, ne, v posledním svém vystoupení se Pavel Kříž vrátil k číslu, jímž v prvním kole nadchl porotu a diváky. K Michaelu Jacksonovi, měsíční chůzi a excelentní práci kyčlí.

Aneta Langerová a Michal Kurtiš

Při romantickém anglickém waltzu to Anetě moc slušelo. Krásné lila šaty, krásně učesané vlasy, tlak soutěže jako by se rozplynul – a v tanci byla radost, lehkost a zkrátka vše, co tam má být. Plus husí kůže u diváků. Čtyři desítky. Co také jiného?

Jive byl veselý, hravý, i když v latině jsou zároveň vidět zpěvaččiny taneční limity. Nohy jsou přece jen pomalejší a těžkopádnější, než tento rychlý až bláznivý tanec vyžaduje.

Aneta Langerová a Michal Kurtiš

Ovšem free style a la Hříšný tanec, jeden z nejkrásnějších tanečních filmů, to byla trefa do černého. Aneta přišla i s melounem a jako Baby byla zkrátka roztomilá. Co na tom, že těžká zvedačka úplně nedopadla, Anetin bezstarostný smích i tohle zachránil.

A na závěr ještě jedno tango – není divu, že Aneta si chtěla zopakovat vášnivý tanec, za který už jednou dostala, vůbec jako první, v soutěži desítku. A i když včera na Pavla Kříže s diváckými hlasy nestačila, nemá čeho litovat. Aneta s pověstí tanečního polena je minulostí.

Oslavenec Eben

Finálový večer měl ale ještě jednoho oslavence: moderátora Marka Ebena, který dostal jako dárek taneční boty. "Nepotěšil mě," zavtipkoval. "Dostal jsem boty do rakve." Tereza Kostková upřesnila, že jsou to boty na standardní tance pro nadstandardního moderátora. Což ostatně Eben předvedl, když vzal Anetin meloun, zapomenutý na parketu, a šel jej předat přítomnému pražskému primátorovi Bohuslavu Svobodovi se slovy: "Nesu na magistrát meloun a doufám, že tu není Radek John."

Marek Eben předal pražskému primátorovi Bohuslavu Svobodovi meloun

V předchozích kolech diváci vyřadili celkem šest párů. Jako první překvapivě vypadla herečka Veronika Žilková s tanečníkem Markem Dědíkem, poté moderátor Alexander Hemala a Jitka Šorfová, kuchař Filip Sajler a Veronika Šmiková, herečka Jitka Čvančarová s tanečníkem Lukášem Hojdanem a herec Saša Rašilov s tanečnicí Karolínou Majerníkovou. Minulý týden pak nejméně hlasů diváci překvapivě zaslali favorizované Monice Absolonové, která tančila s Václavem Masarykem.

Taneční páry čtvrté řady StarDance

Všichni si symbolicky zatančili i během finálového večera.

Taneční souboj celebrit s profesionálními tanečníky se na obrazovkách poprvé objevil v roce 2004 ve Velké Británii v televizi BBC. Od té doby se soutěž vysílala už v desítkách zemí - kromě Británie a USA například i v Austrálii či Dánsku, připomíná ČTK.

Porota StarDance IV: Petr Zuska, Tatiana Drexler, Petra Kostovčíková a Zdeněk Chlopčík

V Česku soutěž StarDance nasadila veřejnoprávní televize před čtyřmi lety, vítězem se tehdy stal herec Roman Vojtek. O rok později zvítězil akrobatický lyžař Aleš Valenta. Ve třetím ročníku loni byla ze známých osobností nejlepší herečka Dana Batulková.

Rozhodly hlasy poroty a diváků o vítězi spravedlivě?