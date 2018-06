Král zakázal Madeleine kluka

Princezna Madeleine chodí se čtyřiadvacetiletým Erikem více než rok. Zatímco zpočátku se královská rodina stavěla ke vztahu normálně a mladý pár odjel s královskými manželi dokonce na soukromou cestu, postupem času s odhalováním Erikových prohřešků trpělivost docházela.Nejdříve se ukázalo, že již v březnu roku 2000 byl Erik vyslýchán policií za "menší problém" s narkotiky. Poté se do křížku se zákonem dostal poté, co v opilosti řídil auto, a pohár přetekl nedávno, když byl Erik znovu odsouzen za to, že se v záříroku 2000 popral. Poškozenému mladíkovi musí navíc zaplatit 9000 švédských korun (přes 30.000 Kč) odškodného.Třebaže rozsudek ještě nenabyl právní moci a princeznin přítel se proti němu odvolal, král má podle deníku ve věci již jasno. Podobné výstupy totiž podle něj do panovnické rodiny nepatří. Takovýto případ se navíc u některého z trojicekrálovských dětí objevil vůbec poprvé.