Král Vladko zasedl na záchodové míse

ČTĚTE: Vítězem VyVolených je Vladko

3, 2, 1, JEDEM!!!

Přímému přenosu ze slovenské Bratislavy předcházela důkladná příprava. Na ex-VV Moniku, Petra, Wendy, Honzu, Věru a Sašu čekala navíc šílená cesta autobusem z Prahy do bratislavské Koliby, kde stojí slovenská vila.

A mají tam skutečnou bombu - roztleskávačku Gábinu, která dokázala zkrotit celé publikum jediným hvizdem a vždy vtipnou hláškou. Jak nastoupila na "plac", bylo všem jasné, kdo je vládcem zákulisí: "(ostrý hvizd) 3, 2, 1, JEDEM! Já jsem vaše roztleskávačka, věnujte mi pozornost!" Pak poučovala a zkoušela diváky: "Co děláme při vstupech do vily?" "Jsme ticho." odpověděl jeden muž nesměle. "Chytrý chlapec!... (ostrý hvizd) Sednout, děkuju!"

Regina se chytla s Wendy

Na kameře vládla večeru Tereza Pergnerová, která předvedla opravdu excelentní výkon. V přestávkách bylo vidět, že je unavená, a přesto žertovala i s diváky: "Stihli jste se vyčůrat? Já ne, ono s těma krabičkama (pozn. mikrofony) to jde blbě. Mohlo by vás slyšet těch 300 lidí ze štábu." Ke konci večera se všem do kamer přiznala: "Když startoval tenhle projekt, tak jsem tušila, že prověřím svoje síly. A můžu říct... Samueli, máma je doma." Opravdu zvítězila sama nad sebou.

Při přenosu došlo k menšímu incidentu mezi Wendy a Reginou. Ta si až moc užívala kamer, až ji Wendy předběhla a obsadila její místo vedle Rosti, kde měla podle zasedacího pořádku sedět. Wendy se ale nehodlala z místa zvednout, a tak se tam holky začaly trochu dohadovat. Zasáhnout musela Tereza, která Reginu zatáhla za rukáv k jiné židli. Té se to moc nelíbilo, vytrhla se jí a vrhala na všechny kyselý obličej. S Wendy začaly komunikovat až při vystoupení Dana Nekonečného, který tradičně vykouřil studio ohňostroji a zahalil podlahu konfetami.

Vedle něho přišli VV fandit také jejich patroni z adrenalinového týdne - Marcela Březinová, Tomáš Savka a Šárka Kašpárková. Přítomni byli i ředitelé TV Prima Martina Dvořák a TV JOJ Milan Kňažko. Oba přáli výhru Kačence, i když tušili, že o výhru se utkají muži.



Poslední podraz

VyVolená trojice až do poslední chvíle netušila, že neděle pro ně bude oním dnem D. Místo na finále se chystali na návštěvu opery. Jindra ale něco tušil: "Mohla by to být finta a půjdem kamkoliv."

Tereza začala opatrně, že měla sen. V tu chvíli Tony vypálil: "Je finále!" Všichni z toho měli obrovskou legraci a moc tomu nevěřili. Nejstatečněji se zachovala Katka - na tváři železné lady se objevil velký úsměv. Jindra byl dost zaražený a u Vladka nemusíme zastírat, že jeho nervy odkráčely do ...píp... a málem se složil.

Celý večer provázely sestřihy toho nejlepšího, co poslední triumvirát ve vile zažil. Jako při Duelu se odehrál výslech, na vítěze tipovali lidé v anketě i ex-VV ve studiu.

Jako první vypadla Kačenka - dostala 108 127 hlasů. Jindra ji bezprostředně objal a tekly mu i slzy. Pak s Vladkem odešli zpět do vily. Byla úplně prázdná. "To je psycho... Hůůůůů. Tady nejsou, tady budeme týden sami. Dáme si plněnou papriku?" odlehčoval atmosféru Jindra. Pak dostali poslední úkol - rozloučit se se Slováky. "Já vím, že nejseš teplej, tak se chytnem za ruce, ne?" doplňoval ho Vladko, když šli do Zpovědnice pro papír.

A přišlo rozhodnutí. Druhý Jindra, který celý večer Vladka velmi dotahoval, nakonec získal 525 778 hlasů. Úprkem opustil vilu a ve studiu dělal neskutečnou show. Vtančil tam jako vítěz a křičel přes neutuchající potlesk, že všem velice děkuje a pózoval jako opravdová hvězda.

Vladko se rozbrečel

Vladko zůstal ve vile úplně sám a při zjištění, že je vítěz (získal neuvěřitelných 630 506 hlasů) propadl šílenému pláči. Místo, aby se opravdu radoval, utekl na záchod, kde se usadil na záchodovou mísu a s hlavou v dlaních tklivě plakal a vzdychal. Když se měl rozloučit s vilou, pobíhal po ní jako zmatené dítě: "Co mám dělat?" Nakonec se mu podařilo dostat z vily a jako první mu blahopřáli slovenští VV a následně ve studiu celé obecenstvo. Předvedl jeden se svých šílených kousků. Vrhl se na zem a začal ji líbat. Největší radost neměl z milionů, ale z křesla, které mu donesli Libor Bouček a Vlasta Korec. Teprve v tu chvíli z něho spadla velká tíha a poprvé se opět začal usmívat a labužnicky si vychutnal zhoupnutí.

Na tiskové konferenci už mluvil velmi rozvážně. Sám za sebe by výhru překvapivě přál Rosťovi, i když nedokázal vysvětlit proč. Když přišel Jindřich s Katkou, tak při společném pózování fotografům vlezl Jindrovi na záda: "Jindro, pozor na moje kou...! Já padám. Jindřichu neblázni, ulomil jsem tady písmeno z loga." Prostě už to byl zase ten Vladko, který na začátku vstupoval do vily. Jen bez vlasů, které si prý stejně příští rok začne znovu pěstovat.

Statistika nuda je

První česká reality show vstoupila do našich domovů už 15. srpna. Po 114 dnů nás zásobovala osudy 15 lidí. Za tu dobu vypili a spotřebovali například mléko na 230 jogurtů nebo 195 čokolád. Rukama zejména loupače Vladka prošlo 362 kilogramů brambor. A také si pořádně "zahulilli" - koncentraci skleníkových plynů obohatili díky 657 krabičkám cigaret určitě dostatečně. Diváci jim poslali pomocí SMS miliony hlasů.

ZAZVONIL ZVONEC, MAZCŮM A FIČÁKŮM JE ZASE NA ČAS KONEC!!!