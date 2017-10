Král Instagramu zveřejnil, jak utíkal před střelbou ve Vegas

„Sakra, jedna dívka to dostala do hlavy. To je šílené,“ říká s nadávkami Dan Bilzerian na videu, na němž je v pozadí slyšet střelba.

Milionář, jehož na Instagramu sleduje 22 milionů uživatelů, videa zveřejnil na Snapchatu.

„Je to tak šílené. Musel jsem si jít po zbraň. Jde o nějakou masovou střelbu. Chlapík měl určitě zbraň těžkého kalibru. Viděl jsem, jak to nějaká dívka vedle mě dostala přímo do obličeje a její mozek explodoval,“ říká Bilzerian na dalších záběrech.

Incident se odehrál v oblasti Strip, známé kasiny a zábavními podniky, na festivalu countryové hudby. Kolem 22:30 tamního času (6:30 SELČ), během vystoupení zpěváka Jasona Aldeana, se ozvala střelba z blízkého hotelu Mandalay Bay. Útočník z 32. podlaží budovy pálil automatickou zbraní na návštěvníky koncertu pod sebou.

Policie posléze na Twitteru oznámila, že střelce zneškodnila. Podle všeho se jednalo o místního občana, čtyřiašedesátiletého Stephena Paddocka (více zde).