Krajčo se oženil s Frühlingovou

Český Krumlov si jako místo ke komornímu obřadu v rodinném kruhu vybrali už dávno. "Co se známe, jakmile máme volno, tak sem strašně rádi jezdíme," řekl iDNES Krajčo.

Ani jeden si nepřál mít tajně chystaný obřad blízko Prahy. "To proto, aby ti, kteří by nás chtěli vypátrat, to neměli až tak jednoduché. Nehledě na to, že zdejší zahrady jsou skutečně krásné," uvedl frontman kapely Kryštof.

Ženichovi šel za svědka Aleš Juchelka, kolega z televizního hudebního pořadu Medúza, o pět let mladší nevěstě francouzský fotograf Cedric Dannonville.

Krajčovi frak a Frühlingové černé šaty šila návrhářka Denisa Nová. "Právě ona s Ivčou přišly s nápadem, že budeme oba v černém," přiznal šťastný novomanžel. "Zároveň jsme se chtěli cítit dobře," vysvětlil, proč namísto klasických kalhot zvolil oblíbené džíny a žluté tenisky, jejichž barva ladila se žlutozelenou podšívkou fraku.

Až na drobný kolaps, kdy pod nevěstou a jejím otcem praskl kočár a museli povoz vyměnit za džíp Mitsubishi, se svatba vydařila. Novomanželé nyní stráví dvanáctidenní líbánky na ostrově v Indickém oceánu. "Jsem strašně šťastný a vím, že s Ivou budu šťastný až do konce života," řekl Krajčo pro Večerník Praha. A co dál?

"O dítěti už mluvíme, ale Ivča na podzim vydává své druhé album a myslíme si, že by se tomu měla nějaký čas věnovat. Příští rok na přelomu jara, léta plánujeme dalekou cestu, napřed do Tokia, pak za manželčinou sestrou do Spojených Států, tak možná tam," uvažuje osmadvacetiletý Richard Krajčo.