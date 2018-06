Krajčo je zamilovaný až po uši

První dáma však pouze zhlédla film. Na večírku v Duplexu se nechala vystřídat manželem Václavem Klausem, který spolu s Jakubiskem šel z Příkopů na Václavské náměstí pěšky.

Na párty přišlo kolem patnácti set lidí, což si pochvalovala zejména producentka filmu Deana Jakubisková. "Je vidět, že se nebojí otázky, jak se jim ten film líbil," prohlásila a ještě během večera zaznamenala řadu pozitivních reakcí.

Nero zhubnul

Franco Nero, doprovázen svými italskými kamarády, tentokrát příjemně překvapil vzhledem. Od poslední návštěvy totiž výrazně zhubnul. Sandra Pogodová, která se ve snímku, jenž je propletencem milostných vztahů, nejvíc odhaluje, dorazila mezi posledními. "Musela jsem jít do hospody a dát si pár panáků, abych ten stres ze sebe setřásla," vysvětlovala.

Lucka přišla s bratrem

Lucie Vondráčková s sebou měla celou rodinu, včetně bratra Davida, a celý večer se po nich zoufale sháněla. Herečka byla nedávno v Římě, kde při té příležitosti kontaktovala Franka Nera a poprosila ho, aby ji provedl městem. "Je velký rozdíl mezi tím, jak se cizinec chová v cizí zemi a jak ve své. Překvapilo mě, jak byl Nero vstřícný," řekla.

Langmajer skrýval jizvy

Herečka Beata Greneche s sebou do Duplexu přivedla manžela, který je Francouzem. Filmovým dialogům sice nerozuměl, ale s "obrázky" byl spokojený. Jiří Langmajer si střídavě sundaval a nasazoval černé brýle, pod kterými skrýval jizvy po operaci, a na večírku trávil nejvíc času s Kristýnou Žantovskou, exmanželkou Michaela Žantovského.

Ivu zasypával polibky

Richard Krajčo zase nespustil oči ze zpěvačky a modelky Ivy Frühlingové, která viděla svého milého před pár dny poprvé na divadle a teď i na plátně. Krajčo, jenž ve filmu ztvárnil rockera, se od ní takřka neodloučil, a když nebyl k sehnání ani ve chvíli, kdy se tvůrci měli představit premiérovému publiku, kdosi z přítomných prohlásil: "Jemu snad měkne mozek." Krajčo je skutečně zamilovaný až po uši a svému okolí to dával patřičně najevo. Po celý večer Ivu zasypával polibky.

Deana Jakubisková se snažila ještě narychlo zorganizovat malou narozeninovou oslavu svému manželovi Juraji Jakubiskovi, který měl 30. dubna šestašedesát let. Její kamarádky mu do VIP salonku přinesly dort. Manželé Duplex opouštěli až kolem šesté hodiny ráno, přičemž Nero se s nimi rozloučil už o pár hodin dříve. Ne však nadlouho. Produkci Jakubisko film nechal na stole dva scénáře. Jeden z nich je komorním příběhem jazzového hudebníka. A právě na něm by chtěl Jakubisko v brzké době začít pracovat. Dokonce si s Deanou naplánoval na červen návštěvu Říma, aby se s Nerem domluvili na podrobnostech.