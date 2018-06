Krajčo chodí se zpěvačkou Ivou

"Samozřejmě, že je to těžké. Musím však říci, že od chvíle, kdy jsme se seznámili, a je to už měsíc, tak jsme spolu ten měsíc byli," prozradil Krajčo.

"Musíme si s Ivou náš čas plánovat. Chystáme krásné prázdniny v Paříži a pak taky v Čechách," dodal s úsměvem šestadvacetiletý hudebník.

"Je to hlavně o toleranci, důvěře, ale přiznám se také penězích. Voláme si, posíláme esemesky. Když je člověk zamilovaný, tak to všechno podstoupí, protože mu záleží jen na tom druhém," řekl charismatický zpěvák ve Varšavě, kam si v sobotu s kapelou odskočil na koncert, který byl prvním samostatným představením se polskému publiku.

Jednadvacetiletá Iva Frühlingová pochází z Litvínova. Do metropole módy odjela v patnácti letech. Nesmířila se však s tím být "pouze" tváří Armaniho, Margaret Astor či Pantene Pro-V, ale natočila vlastní album, které už půl roku boduje ve francouzských

hitparádách. Hudba je pro ni zatím láska, ale pokud by jí v budoucnu přinesla peníze, modelingu by prý nechala.

S Richardem se prý poznali právě při natáčení společné písničky.