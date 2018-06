Krajčo a Frühlingová vysvětlili rozchod

Doposud se pro média vyjadřovala pouze Iva. Jaký byl důvod?

Iva: Už jsem dál nechtěla žít ve lži. Měla jsem potřebu sdělit lidem pravdu o našem vztahu. Řekla jsem jenom to, že jsme se rozešli a že mne to bolí. Jsem si ale vědoma toho, že informace, které byly nakonec otištěné v médiích, mohly Richardovi ublížit a svalit vinu našeho "neúspěchu" jen na něj. Což jsem samozřejmě neměla v plánu.

Richard: Podobně se teď může cítit Iva, když mi byl na titulní stránce jednoho bulvárního deníku vsunut výkřik, že je hysterka.

Je pravda, že vše je jen tah s cílem dosáhnout větší publicity?

Iva: Brali jsme se však z opravdové a upřímné lásky bez postranních "marketingových" úmyslů.

Richard: Myslím, že svatba je velký krok, který člověk udělá jen z velkého přesvědčení a říkám to i přesto, že nám to zrovna "nevyšlo".

Dříve jste navštěvovali akce toho druhého. Proč z toho časem sešlo?

Richard: Když jsme měli volno, byli jsme se podívat na koncertu, nebo jiných aktivitách svého partnera. Někdy nám to ale naše pracovní závazky neumožnily.

Iva: Jako např. na křtu mé nové desky Baby Doll, kdy Richard v Ostravě natáčel film a tak zároveň nemohl být v Praze. Média pak spekulovala o jeho nezájmu vůči mé osobě.

Proč Iva odmítla spolupráci s Richardem na společné desce?

Iva: Chtěla jsem dokázat lidem, že ač jsem si vzala muzikanta, tak dokážu fungovat

i sama za sebe, proto jsem odmítla Richardovou píseň a jeho nabídku pomoci na mou druhou desku a oddělovala jsem naše hudební aktivity. Jsem si vědomá toho, že ho to mohlo bolet, ale já jsem jen potřebovala svou pracovní nezávislost.

Richard: Má vlastní vnitřní idea byla vytvořit takový ideální pracovně-rodinný tým. Naše práce nám zaplňuje 90% našeho času a zdálo se mi to pro vztah ideální. Ivino rozhodnutí jsem akceptoval, i když se domnívám, že právě výlučným oddělením našich pracovních aktivit jsme přišli o spousty možného společného času, který Ivě posléze tak scházel.

Kdo nese vinu na rozpadu vašeho manželství?

Iva a Richard: My oba.

Co bylo příčinou jeho rozpadu?

Iva: Na rozdíl od pracovních aktivit, jsem v soukromí chtěla být s Richardem v maximální míře, kterou jsem já vnímala jako normální. Jeho okolí jsem měla ráda, jen mi připadalo, že ve světe, ve kterém žijeme, můžeme trávit více času jen sami spolu, a ne stále s jeho nebo mojí kapelou.

Richard: Kámen úrazu spočíval v nárocích, které jsem už nestačil a ani nemohl plnit. Dostal jsem se na hranici fyzických i psychických sil a nemohl Ivě nabídnout to, co po mě vyžadovala.

Kdo opustil společné bydlení?

Richard: Já a to ve chvíli, kdy společná domluva pro nás nebyla možná a já měl pocit, že míra netolerance překročila únosnou tíhu. Myslím, že do budoucna je to tak pro oba lepší.

Kdo podal žádost o rozvod?

Iva: Já.

Richard: Což v dané situaci, po mém odchodu ze společné domácnosti, plně chápu. Kdyby se situace otočila, možná bych se zachoval podobně.