Krainovou zradily šaty za 300 tisíc, Gotta však okouzlila

"Knoflíkové dírky byly prostě větší než bylo třeba a tak jsem si musela záda víc hlídat," líčí s úsměvem modelka. S neposlušnými knoflíčky, kterými se šaty na zádech zapínaly, pomáhal hlavně Simonin doprovod, ředitel soutěže Elite Model Look pro ČR a SR Saša Jány.

Úzké šaty, jejichž součástí byl korzet a naopak nevyžadovaly podprsenku, dorazily do Prahy včas a neporušené včetně šperků a bot. Ty si ovšem Krainová po páteční zahajovací party v klubu SaSaZu obout nemohla. "Poslali mi krásné boty, ale o číslo menší. Normálně bych se do nich asi vešla, ale večírek byl náročný, stála jsem na nohou dlouho do noci a tak jsem musela namísto nich sáhnout do svého botníku."

Krainová si večer plný dobrého jídla, skvělého vína i vítězného nealkoholického míchaného nápoje náramně užila. Jeho hřebem bylo vystoupení Karla Gotta, kterému po jeho skončení předala kytici a pochválila jeho výkon originální větou. "Vy budete, Karle, perlit pořád stejně jako pramenitá voda Mattoni," zavtipkovala kráska.

"Karel je opravdu výjimečný člověk. Křtil mi můj první kalendář v roce 2002. Přijel i přesto, že nebyl úplně zdravotně v pořádku, byl nějaký nachlazený a jediné,co chtěl, tak aby se kolem něj nekouřilo," vzpomíná Krainová. "Na nic se neptal a když jsem se zeptala, jestli o mně nepotřebuje něco vědět, odvětil mi, že je připravený. Vzal mikrofon a měl desetiminutový projev, ve kterém odříkal všechno, co jsem kdy udělala od prvního filmu, který jsem natočila v roce 1992 až po ten rok 2002. Vykládal o tom, jak sleduje moji kariéru a jak jsem vystřelila jako kometa. Každý důležitý krok si buď nastudoval, nebo ho věděl," vzpomíná Krainová.

"Dojalo mě to tak, že jsem se rozplakala. Vždycky jsem si ho vážila, ale tehdy jsem si znovu uvědomila, jaký je to profesionál. Takoví chlapi dneska nejsou, ti se vytratili. Neříkám, že všichni, ale on je opravdu výjimečný. Já určitě nejsem takový profík jako on, ale snažím se. Čím jsem starší, tím jsem alespoň zodpovědnější," míní Krainová.

Galavečer moderoval Ondřej Brzobohatý, který ve finále vyzval k tanci matku dědice impéria Mattoni a generálního ředitele Karlovarských minerálních vod Alessandra Pasquale a vystřihl s ní parádní tango. K tanci se nenechal přemlouvat ani baleťák Vlastimil Harapes se Světlanou Nálepkovou, Taťána Vilhelmová, Ester Janečková nebo Míša Maurerová. Ta se mimochodem pochlubila svými dvojčaty Ondřeji Brzobohatému, kterému je alespoň ukázala na fotce na mobilu.