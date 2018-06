Krainovou fešák Banderas nezajímal, měla ve Varech Hudlera

Krainová přijela do Varů ke konci týdne, o víkendu totiž měla zdobit svou přítomností hned několik večírků včetně toho závěrečného, festivalového. Luxusní šaty od Versaceho a šperky za dva a půl milionu korun však zřejmě zůstaly viset ve skříni. Modelka se totiž na oficiální party neobjevila. Sympatický Banderas ji nezajímal z jednoho prostého důvodu - v lázeňském městě si užívala svého hokejisty Jiřího Hudlera.

"Jirka má dovolenou, a tak můžeme být konečně delší čas spolu," řekla iDNES.cz Krainová. Lázeňské prameny či oficiální večírky ovšem milence v Karlových Varech míjely. Kdo je chtěl vidět, musel za nimi do Tretter´s baru, kde se bavili dlouho do noci ve společnosti kamarádů a přátel. Tam je ovšem zakázáno fotit. Na romantické procházce po kolonádě je bohužel nikdo nezastihl, soukromí hotelového pokoje bylo pro oba asi jistějším zázemím.

Antonio Banderas byl tedy ochuzen o jednu českou krásku. Vynahradila mu to ale spousta dalších, nouzi o fanynky totiž charizmatický herec ve Varech rozhodně neměl. Kdyby mu v tom nebránila česká ochranka, kterou každoročně najímají organizátoři festivalu, rozdal by určitě i víc autogramů a focením s nimi by strávil také víc času.

Banderas dal poslední šanci dámám, které ho ještě neměly šanci potkat, po slavnostním večeru na závěr festivalu. Cestou do baru v grandhotelu Pupp, kam mají přístup jen vyvolení v čele s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou, ochotně pózoval s každým, kdo toužil po zvěčnění s ním. Poté už strávil zbytek noci ve společnosti Bartošky.

Ten ho mimochodem zřejmě naučil kouřit anglické klasické cigarety Benson & Hedges. Ve V.I.P. salonku hotelu Thermal, kde před zahájením večera společně s Markem Ebenem, Johnem Malkovichem a Kryštofem Muchou poseděl, si nabízel prezidentovy cigarety. Zřejmě mu velmi zachutnaly, kouřil totiž jednu za druhou.

Antonio Banderas, Jiří Bartoška, John Malkovich a Marek Eben

Téměř padesátiletý Banderas Karlovy Vary opustil v neděli a zamířil do Londýna. Točí tam film s Woody Allenem, o kterém má ovšem zatím zakázáno mluvit. S manželkou Melanií Grifittovou, která ho do Varů nedoprovodila, ačkoli ji tady všichni čekali, se uvidí kvůli pracovním povinnostem až za pár týdnů. Možná jí řekne pár českých slov, které se u nás naučil: dobré odpoledne, jak se máš, díky.