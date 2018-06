Krainové šlo o život, její letadlo nemohlo přistát

Známá modelka, pověstná svým odporem k létání, si pár dní do letadla asi nesedne. Létat ale při svém povolání musí často. Netají se, že má strach a při turbulencích pravidelně tuhne. To, co se stalo tentokrát, ale prý nemůže být horší.

"Kvůli špatnému počasí jsme kroužili nad New Yorkem asi padesát minut a já už začala být nervózní. Odložila jsem časopis a koukala se po ostatních cestujících. Počasí se nelepšilo, a tak nás odklonili na nejbližší letiště. Ani tam to ovšem nebylo lepší, tak jsme mířili zase někam jinam. Pilot už přestal cokoliv hlásit, letušky si posedaly a mně bylo opravdu krušno.

Asi po hodině nám oznámili, že na letišti v New Yorku nakonec přistaneme, že prostě musíme přistát, i když se počasí ještě víc zhoršilo a je tam nečekaná bouře. Přistávání bylo kruté, dokonce vypnuli jeden motor, asi jsme měli paliva opravdu málo. Nějaký pán před námi dostal infarkt, tak ho tam ještě oživovali... Byl to opravdu strašný let. Jsem ráda, že jsem z letadla venku, už ho nechci ani vidět," vypráví Krainová.

Za týden do letadla ovšem znovu nasedne. Své sestře totiž k narozeninám koupila zájezd do Karibiku, kde spolu samy stráví deset dní. V půlce března se chystá opět za svojí láskou, hokejovým útočníkem Jiřím Hudlerem, který hraje v Detroitu. S o deset let mladším milencem právě strávila měsíc a půl. Mezitím jezdila za prací do New Yorku a na Miami.

Že spolu neoslavili svátek zamilovaných, jí nevadí. "Jsme spolu půl roku a Valentýna máme každý den. Neuvěřitelně nám to funguje a já nebyla nikdy šťastnější. Poprvé v životě mám normálního chlapa, který mě ničím nestresuje a není nic, co by mi na něm vadilo, nenašla jsem opravdu jedinou chybu," tvrdí Krainová, která letos oslaví své pětatřicáté narozeniny.