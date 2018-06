Krainové exekuce bytu nevadí. Ustlala si v hotelu

A jak je jejím zvykem, sáhla po tom nejlepším a vybrala si nejluxusnější hotel současnosti Mandarin Oriental s orientálním designem, lázeňskou péčí a skvělou asijskou kuchyní. Volba to nebyla náhodná. Malostranský hotel slavil právě své první narozeniny a modelka na velkolepých narozeninách nemohla ani přes momentální problémy chybět.

Nechala se ovšem slyšet, že jí lidé poté, co se dozvěděli, že má finanční problémy, volají a píší, jestli nechce půjčit peníze. "Ať píšou, že jsem třeba promiskuitní, to je mi jedno, ale tohle už je moc," zlobila se nejdřív modelka. Vzápětí ale musela uznat, že díky své liknavosti v placení účtů opravdu mohla přijít o střechu nad hlavou. Potvrdili jí to i její právníci, které okamžitě na nepříjemnou záležitost nasadila.

Kauza vznikla kvůli dluhu 4500 Kč na mobilním telefonu. Dostala od jedné firmy k užívání číslo, které si počátkem roku převedla na sebe. "Upomínka od exekučního úřadu mi přišla bohužel na adresu bývalého bydliště, kde jsem si zapomněla obnovit službu automatického přeposílání pošty. Zaráží mě ale, že mi dlužnou částku rovnou nestrhli z bankovního účtu, jak je běžné, ale hrozili prodejem bytu, jehož cena pohledávku mnohonásobně převyšuje," přemítá Krainová, která dluh zvýšený o penále již uhradila.